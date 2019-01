Paso de ideología

Que si eres de derechas que si eres de izquierdas, que si eres facha, que si eres un progre, etc. A mí particularmente me da igual, lo que me interesa es que quien se encuentre en posiciones de gobierno, actúe correctamente, que las medidas que se lleven a cabo sean beneficiosas para la población, porque lo que está bien está bien, lo haga quien lo haga, aunque a muchas personas les duela. De la misma manera que hay golfos en lo que llaman la izquierda y hay golfos en lo que llaman la derecha. Si un corrupto condenado en espera de entrar en prisión, ve como una persona se cae delante de su cara y la ayuda a levantarse, esa persona será un ser ignominioso, pero lo que hizo fue una buena acción. Por tanto lo que interesa es que se lleven a cabo buenas acciones que beneficien a todos y a todas, o por lo menos que se trabaje para ello.

Este tipo de comentarios, donde se descartan las ideologías atenta contras los principios de muchas personas, ya que estas, las ideas, son los motores que han movido su lucha por un mundo mejor; pero hoy en día, esas son posiciones erróneas, ya que las ideas por sí mismas no resuelven los problemas de empleo, justicia, violencia, etc. Invito a quien sea, que me explique como la izquierda o la derecha me van a pagar la hipoteca, aunque sea un simplón, es lo que me preocupa.

Dicho de otro modo, que si los del Ibex, que si los podemitas, que si los de la CoCa…, honestamente tanto adjetivo, me parece lamentable, porque a una persona normal esto le tiene que traer sin cuidado, ya que realmente lo que importa es tener más y mejores servicios sanitarios, una educación pública de calidad sin tener que recurrir a otro tipo de colegios, etc. Por desgracia este tipo de discursos empiezan a ser utilizados por algunos grupos políticos como herramienta para atraer a la población menos favorecida, enraizando un fuerte populismo. Si yo fuera escuchado, le diría a esos partidos políticos, que no mencionen lo que necesita la población, que indiquen cómo lo van a lograr, cómo van a resolver nuestros problemas, para saber si merecen nuestra confianza como ciudadanos.

Relacionado con el populismo de los partidos que utilizan lo arriba mencionado, se encuentran las ideologías que subyacen en estos partidos, añadiendo una razón más para pasar de las ideologías: Las ideologías están siendo utilizadas para radicalizar. Antes era bonito luchar por unas ideas, ahora sembrar odio parece ser la principal función de las ideologías, dividiendo a la gente, creando grupos que descalifican a los otros un día sí y otro también, etc.

Algunos entendidos dicen que la sociedad tiende a simplificar las posiciones, que la sociedad busca mensajes simples y claros, con soluciones mágicas y a corto plazo, y eso lo perciben los partidos, siendo un inmejorable caldo de cultivo para los populismos, con riesgo para la democracia, porque la sociedad se desliza hacia los extremos, y no sabemos el desenlace de tales posiciones.

Relacionando los párrafos anteriores, llegamos a algo que todos sabemos, pero que nos cuesta reconocer, que nada es fácil; a veces un dolor de cabeza no se va ni con enantyum, ni con almogram…, por tanto a que vienen esos discursos con recetas mágicas imposibles de cumplir, apoyadas en el tú más, que fomentan que los partidos políticos sean como equipos de baloncesto, al cual perteneces de por vida. Por favor, no más discursos ideológicos sin indicarnos cómo van a solucionar nuestros problemas.