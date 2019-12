¿Quiere bailar conmigo?

Le he dicho al vértigo, a los cruces, a los semáforos en rojo, a todos los días en los que no metí los pies en el barro, a las prisas, al aburrimiento, a la que frunce el ceño, al que me exige, al miedo constante, al "sí" a todo, a mi escasa organización, a estas dudas que se me pegan para que juegue con ellas, al estancamiento, al aprovechamiento de otros sin previa consulta, a la falta de entendimiento de vuestra tristeza, a tu cruce de brazos, a pedirte más de lo que puedes dar, a no bailarte, a la prohibición sin explicación, al enfado que viene como consecuencia de todo lo que no hablamos, a la ingratitud por no ver bonitos los defectos, al "qué dirán", a los debería, a mi ausencia de detallismo y a la falta de libertad, que si quieren bailar conmigo.

No se lo esperaban. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Mucho menos cuando se enteraron de que me estaba despidiendo.