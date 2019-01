Sanmao como hoja de ruta

Sandra Lorenzo en la exposición 'Sanmao una escritora china en La Palma' del Museo Insular.

“Lo que me gustaría hacer entender a la gente que me quiere es que, cada vez que se publican mis obras, estamos conversando en silencio” (1)

Hace unos años, coincidiendo con la inauguración del Mirador Literario creado por el artista Juan Alberto Fernández El olivo del océano ubicado en La Fajana de Barlovento, descubrí a la escritora Chen Ping, Echo, Sanmao (como mundialmente es conocida), y desde entonces no he dejado de indagar quién era, cómo escribía, cómo sentía, incluso cómo vivía, tropezándome con una historia fascinante, que puedo leer gracias a Diarios del Sáhara y Diarios de las Canarias publicados por la editorial Rata en 2016 y 2017. Dos joyas literarias cuyas páginas te envuelven como un hechizo, encantamiento, una bendición…

Avistando el Puerto desde la 'Ruta Sanmao'.

El mundo que Sanmao describe en sus diarios te hace pasear junto a ella, conocer a sus amigos, amar a José María Quero, encontrarse con los desconocidos que se cruzaron en su camino, incluso en ocasiones me parecía ser una comensal más en su mesa.

Describe los paisajes de todo su recorrido vital y más que una postal, estás como lector o lectora dentro de ella avistando los lugares que Sanmao visitó. Pisando la arena del Sáhara o charlando con su entorno en su casa de Playa del Hombre (Gran Canaria).

Placa en el hogar de Sanmao y Hexi en Santa Cruz de La Palma.

El capítulo más duro de su vida transcurre en la isla canaria de La Palma, al perder a José María (su marido) en el mar que abraza la costa de Barlovento.

Ahora recién instaurada la Ruta de Sanmao por el Servicio de Turismo del Cabildo de La Palma, sin seguir un orden concreto, dando saltos en el itinerario, he pisado los talones a Sanmao y a Quero, por la capital de la Isla.

Entre gastronomía e historia en la Ruta Sanmao

Me detengo, tomo notas, inmortalizo en una fotografía el lugar, me siento bajo el árbol en el que me dicen que la vieron sentada, buscando respuestas, alimentando mi curiosidad felina, tratando de ordenarlo todo, pero no puedo, porque creo que aún hay capítulos por leer, por escribir y tomo a partir de ahora a Sanmao como hoja de ruta.

En la vida había que probarlo todo -desde lo más elevado hasta lo más corriente-, de otro modo ¿qué sentido tendría la existencia? (2)

Sandra Lorenzo

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Sanmao (Traducción de Irene Tor Carroggio) 2016 Diarios del Sáhara de Editorial Rata

(2) Sanmao (Traducción de Irene Tor Carroggio) 2016 Diarios del Sáhara de Editorial Rata.

Bibliografía Sanmao (Traducción de Irene Tor Carroggio) 2017 Diarios de las Canarias de Editorial Rata.