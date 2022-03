Ninguno de los apocalipsis que me han anunciado está a la altura del que escribió San Juan en Patmos, lleno de una sicodélica, gótica y aterradora parafernalia. Recuerdo el que me anunció un amigo después de un concierto zapatista en un terrero de lucha, con fecha exacta de mes y día, confirmado días después por otra esoterista conspiranoica. Bueno, no pasó nada, ni siquiera una disculpa por estar haciendo terrorismo catastrofista. El último anuncio apocalíptico, en este caso de un apocalipsis parcial, me lo hicieron desde la Península estando nuestro volcán en plenitud, nos dijeron el día exacto en que la isla se iba a hundir, aconsejándonos que nos fuéramos cuanto antes y nos llamaron varias veces avisándonos en plan profeta de andar por casa. Siempre me ha asombrado la seguridad con que esos individuos e individuas te afirman el apocalipsis, como si les hiciera ilusión. Esto me recuerda aquel profeta televisivo que anuncio en directo el día exacto de su muerte, y al día siguiente se presentó en nuestros televisores diciendo que no se había muerto, pero que sí que tenía un catarrito. Digo todo esto porque ahora anuncian nueva fecha, el seis de mayo, según parece ese día se acaba todo, incluida la subida de precios, el acopio de leche y harina y esa serie china de setenta capítulos a la que nunca debería haberme enganchado. En fin, apocalipsis a la carta. Sorry, San Juan.