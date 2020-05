Somos capaces de darle la vuelta

Hoy vivimos un Día de Canarias marcado por el luto y la excepcionalidad. Un día en el que, a diferencia de otras ocasiones, tenemos que preguntarnos qué tenemos que celebrar. El dolor por la pérdida, el miedo a la enfermedad y la preocupación por el alcance de la crisis económica empañan un día que, hasta hoy, era una fiesta en la que celebrábamos sin cuestionarnos todo aquello que nos une; cultura, historia, tradiciones que compartimos de una punta a otra del archipiélago y que nos permiten reconocernos unos a otros como iguales aún viviendo en islas distintas.

Pero hoy no. Hoy se nos hace duro hablar de festividad, fiesta y celebración cuando todo a nuestro alrededor ha cambiado tanto y de forma tan drástica. He leído y oído a algunas personas buscar en lugares comunes y frases hechas la fuerza o la esperanza de que seremos (algo que no pongo en duda) capaces de superar esta situación. Expresiones que hablan de un pueblo que ya ha superado otras crisis en su historia y ha salido adelante. Y es cierto. Siempre se sale adelante. Lo que no se cuenta es el dolor y el sufrimiento que pasó este pueblo para superarlas. Las vivencias de nuestros mayores, esas que nos contaban nuestros abuelos y abuelas, que hablaban de emigración, de pobreza y de dolor son los hilos que tejen esa historia de superación.

Ahora afrontamos una nueva realidad pero que en el fondo no es tan distinta de esos tiempos de incertidumbres que han vivido las generaciones anteriores a nosotros; y es ahí donde tenemos que buscar nuestra fuerza para salir adelante. Igual que ellas y ellos lucharon y se dejaron la piel para que nosotros pudiéramos compartir con ellos una historia común, ahora nos toca a nosotros hacerlo para mantener ese vínculo con nuestros hijos e hijas.

¿Hay motivos para la esperanza? Siempre. Pero sin olvidarnos que sin trabajo, esfuerzo y coraje no vamos a salir de esta. Estamos más preparados y tenemos más herramientas y posibilidades que generaciones anteriores, pero de nada nos servirán si cada uno de nosotros no asume que la salida de esta crisis parte de nuestra propia responsabilidad individual. Que de la misma forma que está en nuestras manos cuidarnos y cuidar a todos siendo conscientes de que al virus hay que perderle el miedo, pero no el respeto, también hay que dar un paso más.

Pasos que reafirman nuestro compromiso con nuestra tierra y que están al alcance de todos. Pasos que marcan la diferencia entre un despido o un nuevo empleo. Entre una familia que puede salir adelante y tomar las riendas de sus vidas o no. Cada vez que demandamos un producto de nuestra tierra estamos celebrando el Día de Canarias; celebrándonos como colectivo y ayudándonos a sostenernos en pie. No son palabras huecas; no son frases hechas, no es solo el eslogan de un anuncio.

Una decisión individual, multiplicada por los dos millones de canarios y canarias que vivimos en nuestras 8 islas, se convierte en un movimiento que es capaz de darle la vuelta a gráficas y pronósticos.

El gran valor que tiene este Día de Canarias es que nos debe servir para entender que cada uno de nosotros, canarios y las canarias, tenemos en nuestras manos la fuerza que se necesita para superar esta situación. Y podemos hacerlo tan solo si el orgullo que hoy celebramos y manifestamos lo seguimos celebrando y ejerciendo mañana domingo, y el lunes, y el martes… Sabiendo que entre todos tejemos una red de seguridad que nos ayudará a sostenernos. Por responsabilidad y por amor a nuestra tierra.

¿Y con eso solo basta? No, por supuesto que no. La lucha por nuestros derechos, la exigencia del cumplimiento de nuestro fuero, la demanda de las obligaciones que el Estado, por Ley, tiene con las islas debe seguir más vivo que nunca. Y lo estará. Pero no nos conformemos en levantar la vista y mirar hacia afuera esperando respuestas. Pongamos nuestros ojos en nuestra propia fuerza. Esa que marcará la diferencia a la hora de superar esta crisis.

*Fernando Clavijo es senador Autonómico de CC-PNC y ex presidente de Canarias.