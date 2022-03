Carta a Vinicius

Como aficionado al fútbol me consta que gran parte de eso que llamamos “calor del público” o “apoyo a nuestros colores” consiste muy a menudo en insultos a colores que no son los nuestros, sin mencionar al sufrido cuerpo arbitral. Hablando de colores, uno de esos jugadores que hacen las delicias de los buenos aficionados por su velocidad y regates, Vinicius Junior, recibió en la otra Palma, la de Mallorca, los más variados apóstrofes racistas, y en este caso no me gusta nada que confundan mi Palma con la otra. Uno de esos insultos me pareció ver que fue el de “vete a recoger plátanos”, como si esa noble actividad, tan emblemática de nuestra isla, fuera por sí misma algo degradante, y a mí, bien au contraire, como creo que dicen mis amigos franceses, me parece una actividad de lo más noble, y lo digo como local y como consumidor de plátanos. Así que, mi admirado Vinicius, desde esta modesta página pido que se te otorgue el título de platanero de honor de esta isla hospitalaria y platanista, cosmopolita y nada racista y así pago en parte la deuda que como aficionado al fútbol tengo contigo por la alegría, la imaginación y el talento del que de seguro carecen los desaprensivos que te insultan mientras tú aportas en cada partido arte y diversión a raudales.