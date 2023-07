Una escuela para la vida

Conocí a Antonio en esos primeros años de la vida, aquéllos que te marcan para el resto, en una jovencísima Escuela de Teatro sin saber dónde me metía, como tantos otros.

Con el paso del tiempo aquella experiencia se convirtió en aprendizaje, conocimiento, arte y buenas maneras, un viaje maravilloso por la interpretación que nos terminaría trasladando a lugares fabulosos, no sólo en mente sino también en persona.

De la mano de Antonio y Pilar conocimos teatros e interpretamos obras que nos hicieron a nosotros mismos protagonistas, en un viaje a través de la expresión oral y corporal. Hasta que un día las voces de aquellos actores palmeros resonaron sobre las tablas del teatro clásico por excelencia, el Corral de Comedias de Almagro, el sueño hecho realidad de una escuela de altos vuelos y sus alumnos.

El teatro es todo y todo es teatro. Hoy más que nunca está presente en nuestra comunicación diaria. Si no comunicas, no existes, si no comunicas bien, no llegarás lejos. Interpretación. Gracias Antonio porque aquella escuela de teatro fue mucho más de lo que tú te imaginaste, fue una escuela llena de alegría que preparó personas para la vida.

Debo confesar que cuando me encontraba con Antonio y escuchaba las mágicas palabras “¡Hola Javi!” era como ese momento en el que se sube el telón de una función que antes de empezar, ya te gusta. Antonio era arte vivo, el maravilloso arte de escuchar antes de hablar, de hablar para ser escuchado. Y como en toda buena función, siempre había un buen final.

Ahora que te has ido no creas que ha llegado el tuyo. Estoy seguro de que escribo por muchos cuando digo que tu legado está presente y tu recuerdo quedará eternamente unido a la memoria de esta gran ciudad a la que tanto quisiste.

*Javier Méndez Álvarez es exalumno de la Escuela Municipal de Teatro de Santa Cruz de La Palma