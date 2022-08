Hablemos del CO2 en Puerto Naos y La Bombilla: el ambiguo informe del Comité Científico

Después de haber hecho público dos artículos, escritos por mí referidos a la problemática de los gases en Puerto Naos y La Bombilla, el Comité Científico del Plan de Insular de Emergencias de La Palma (PEINPAL) me sorprende y nos sorprende con un comunicado que titula 'Actualización de la actividad volcánica en Cumbre Vieja'. Después de dedicar dos párrafos a la sismicidad, deformaciones y temperatura en el cono volcánico, la mayoría del comunicado trata del dióxido de carbono (CO2) en Puerto Naos y La Bombilla. Respecto a la primera información no hay ningún riesgo. Y aunque no mencionan en absoluto nada del origen del CO2, podríamos estar ante un fenómeno que durase décadas.

Durante meses nos vienen diciendo la ciencia y la política, sobre todo, la ciencia, mediante declaraciones que nos dejaban de “asustarnos”, que el problema de los “gases incompatibles con la vida” en Puerto Naos y La Bombilla persiste. Ahora, en el último informe del Comité Científico del PEINPAL, aunque no añade grandes novedades, sí hay una relevante: nos confirman que el problema no es de gases, sino de un gas, el dióxido de carbono, CO2.

Me surgen varias preguntas: ¿A instancias de quién se reunió el Comité Científico del PEINPAL? Sería de salud democrática saberlo. ¿Quiénes han firmado ese informe? Sabemos por ley quiénes forman el Comité Científico, pero no quiénes tomaron la decisión en el último. ¿Por qué esa ambigüedad en dar datos en “un amplio rango de valores”? Esto es importante discernirlo, pues puede suceder que el valor máximo que dan solo se encuentra en un único lugar y con un único sensor. En fin, que no lo sabemos.

Ya que el Comité Científico del PEINPAL reconoce que hay un problema de concentración de CO2, evidentemente, según el propio Comité, vamos a aclararnos qué significa este problema con el CO2. Para empezar, la información que da del CO2 ni aclara ni ayuda ni se sostiene científicamente. No sé si a los medios les habrá remitido copia de todos los datos de esos diferentes veinte sensores y las trampas alcalinas, que ahora nos dicen que sí han estado dando datos durante cuatro meses.

¿Es el dióxido de carbono un problema para la salud pública? Quiero aclarar este aspecto, para luego valorar más en detalle la información del Comité Científico del PEINPAL. El dióxido de carbono, CO2, es un gas inodoro e incoloro que forma parte de la composición de la atmósfera entre un 0,035 a un 0,04%, además del Nitrógeno, un 78%, el Oxígeno, un 21%; y otros gases, donde destaca el vapor de agua y argón (0,93%). Un gas que no se puede decir que sea tóxico ni que asfixia, a pesar de la brutal información a la entrada a Puerto Naos: “Peligro. Asfixia por CO2”. Ese es el mensaje del miedo, acompañado de una calavera. El CO2 es 1,5 veces más denso que el propio aire. Y aunque se pueda concentrar en zonas bajas, siempre acaba dispersándose.

Durante 85 días, la sociedad palmera, sobre todo del Valle de Aridane, supo qué eran los gases volcánicos. Pero solo nos enteramos de un gas, el dióxido de azufre (SO2), que se percibe entre 0,3-1,4 partes por millón (ppm), y ya notable a 3 ppm. Realmente es un gas letal. Y de su característico olor y presencia en el Valle no conocemos aún suficientemente el efecto sobre la salud de las personas. Pero ahora no hay olores, ni de SO2 ni de sulfuro de dihidrógeno (SH2). Ya el Comité Científico no menciona a estos gases. Solo el dióxido de carbono.

El informe del PEINPAL nos da valores promedios, en ambiente exterior y ambientes interiores, pero no hay constancia de las fechas de esos valores, las circunstancias y las ubicaciones. La transparencia irónica es que en las redes no se dan valores de mediciones actualizadas del CO2. Citan, en ese amplio rango, mediciones de 200.000 ppm. La hemeroteca ya nos decía, precisamente el 12 de julio, que “en algunos inmuebles, a pie de calle, se llegaron a medir concentraciones de 200.000 ppm”. Entonces decían que eso hace que sean “incompatibles con la vida”. Solo por curiosidad, en algunos medios, la noticia venía acompañada con una foto de personal del IGN, sin ninguna protección contra gases. Y, en esa misma noticia, añadían que en el exterior los niveles eran inferiores a 5.000 ppm (0.5%). Ahora dicen que en el ambiente exterior se han registrados valores desde 5.000 ppm hasta 10.000 ppm. Pero, por supuesto, no deja de decir que también hay sensores portátiles que dan valores que superan 100.000 ppm.

Con la información que da el informe, recordando la única comunicación sobre los gases presentada en el Congreso de EGU (Unión Europea de Geociencias), yo saco la conclusión que en el exterior de las áreas de Puerto Naos y La Bombilla no hay problemas preocupantes de emisiones de dióxido de carbono. Sí ha de haber preocupación, con las correspondientes reservas, por el hecho de que la ciudadanía no tenemos información veraz, es realmente por los valores de concentración de CO2 en interiores de viviendas.

Cabrían, por tanto, varias preguntas. ¿Por qué en viviendas, mayoritariamente sótanos y plantas bajas? ¿Qué origen tiene ese CO2? ¿Se han detectado otros gases, por ejemplo, metano? Esto es una cuestión clave, por varias razones. Conociendo si el porcentaje de CO2 biogénico o ambiental es significativo, podríamos dejarnos de preocupar por las emisiones difusas. Además, si es cierto que se ha detectado metano (CH4)), ¿quién no puede afirmar que hay un problema en los saneamientos de Puerto Naos? Quizás aquí es donde esté parte del problema y de la solución. Son muchos meses en los que no fluyen aguas desde las viviendas. Aún hay muchas viviendas que tienen pozos negros. Incluso se comenta entre la población que las obras de la instalación de la desaladora afectaron al saneamiento. Y, además, hay que añadir que Puerto Naos aún está esperando por una EDAR con capacidad y tecnología para soportar todas las aguas residuales. Una obra que nunca llega. ¿Es realmente el problema la desaladora? ¿Por qué ahora GESPLAN ha adjudicado por 25.383 euros la limpieza del saneamiento a Canaragua?

Partiendo de que yo, con la información que manejo, defiendo la vuelta a la vida en Puerto Naos y La Bombilla, paso a exponer en qué dirección habría que actuar. Para empezar, quien debe y tiene que tener mayor protagonismo es Salud Pública. No hay un problema de “riesgo volcánico”. El semáforo amarillo no se sostiene legalmente. Analizando la normativa y las publicaciones sobre calidad del aire que existen, se observa que no existe normativa sobre concentraciones de CO2 peligrosas en exteriores. La razón es porque no se considera un gas tóxico (no figura en el listado de nocivos). Se estudia más en cuanto a su contribución al cambio climático. Y todo ello, porque el dióxido de carbono se dispersa. Nunca, además, se ha informado en ningún momento de la utilización de modelos de dispersión. Personal del Cabildo mide gases en una vivienda de Puerto Naos.

Si hay un problema con el dióxido de carbono es en interiores. Aquí sí existe normativa y soluciones tecnológicas. De hecho, el Cabildo, en la web en blanco de datos de emisiones, nos pone una tabla de siete colores con el indicador de aviso de peligrosidad para la salud. Esa tabla solo se aplica a interiores (en letra menuda, lo pone la propia tabla). Parece que aquí es donde están instaladas mayormente las trampas alcalinas.

De las trampas podemos extraer conclusiones curiosas. En el informe descubrimos que sí, que han estado dando datos. Pero no sabemos cuántas habrá operativas. Es un sistema que instaló el INVOLCAN. El 16 de mayo decían que había 41. Y como bien dicen los técnicos, no es una red instrumental, pues solo mide el CO2 que atrapa una solución alcalina. Se hace una valoración semanal. Curiosamente, en la imagen que ofrecía el INVOLCAN se daba una mayor concentración en las trampas cercanas a la desaladora. Recordemos que la combustión de fósiles también genera CO2. Quiero hacer unas extrapolaciones con los datos. Voy a tomar los valores máximos, una media de 200 mg·d-1 (miligramos diarios atrapados), y los trasladamos a una habitación de 20 m2. En esa habitación habría normalmente 47,5 g de CO2 formando parte del aire. Y si suponemos que en esa misma habitación hay un emisión constante de 200 mg·d.-1, y la superficie de las trampas es 0,01 m2 (un dato no confirmado), tenemos que el flujo de CO2 diario en esa habitación sería de 400 g. Suponiendo la habitación cerrada totalmente, a mí me salen unos cálculos de un volumen de CO2 de 3800 ppm (0,38%). Es decir, un valor inferior al 1% CO2 en volumen, con el que no existe ningún problema para las personas. Creo no equivocarme en los cálculos.

Lo que habría que plantearse en Puerto Naos y La Bombilla es una intervención de Salud Pública. Se necesitan actuaciones en los interiores de edificaciones y viviendas, en colaboración con sus propietarios. Y zonificaciones en exteriores, con las advertencias correspondientes, si procediera. Si hay tres millones de euros, como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habría presupuesto para ello. Algunas medidas, que toman como referencia la normativa que existe, pueden ser las siguientes:

1. Considerando las normativas técnicas sobre construcción y edificación, a las que añadimos las publicaciones e informes que diversos gobiernos hicieron sobre la calidad del aire interior, precisamente por la pandemia, nos debe permitir que cada vivienda y local de Puerto Naos y La Bombilla pueden ser suministrados con sensores de calidad del aire, es decir, de concentraciones de CO2.

2. El RITE, acrónimo de Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificaciones, publicado en 2021 ya obliga a comercios, restaurantes y oficinas a la obligación de disponer de medidor de CO2. El problema, en su gran mayoría, es que hay que facilitar el uso de sistema de ventilación y renovación del aire.

3. Los saneamientos, desagües y alcantarillado requieren de una evacuación, lo que debe hacerse con el vertido de gran cantidad de agua en todos los desagües. Aquí habría que considerar cómo está la red de abastecimiento de agua.

4. Como afirmo, estamos ante un problema de salud pública, donde no se ha visto ni se ve la intervención de técnicos de salud. Y que habría que ver si han tenido voz en el Comité Científico del PEINPAL.

¿Dónde están los límites de seguridad en las concentraciones del CO2? No hay normativa sobre límites de seguridad en cuanto a concentraciones en exteriores. Ni la guía global de calidad del aire de la OMS incluye en su lista de gases contaminantes al CO2. Por eso, entro a valorar y analizar las circunstancias normativas para interiores. En esta línea, quiero exponer las recomendaciones de OSHA americana, acrónimo de Seguridad Ocupacional y Administración de Salud. Publicadas en 2007 por el Departamento americano de Salud y Recursos Humanos, sigue siendo actual.

El límite de OSHA para el dióxido de carbono en interiores es de 5000 ppm para TWA (Tiempo medio ponderado de exposición) de 8 horas. Añade el Departamento americano, sin embargo, que los límites de exposición de 10.000 ppm (TWA de 8 horas) y 30.000 ppm (STEL, límite de exposición a corto plazo, de 15 minutos), son apropiados. Cita estudios que indican que la exposición continua a entre 1,5 y 3 por ciento de dióxido de carbono (15.000 a 30.000 ppm) produce pocos o ningún efecto adverso. Además, cita casos de la industria cervecera, debido a los procesos de fermentación, cuya posición es que no hay riesgo a la salud de los empleados expuestos a CO2, aún a niveles entre 15.000 y 20.000 ppm por un período de 8 horas. Muchos bodegueros saben, por ejemplo, cómo deben estar pendientes cuando la fermentación del mosto de vino.

El problema serio del CO2 es cuando acumula un exceso en zonas cerradas y hondonadas, debido a una mayor densidad que el aire. Sin embargo, para estas situaciones, hay opciones tecnológicas que permiten la dispersión del dióxido de carbono. Por tanto, la agencia americana considera apropiado que OSHA adopte el límite de exposición a corto plazo de 3 por ciento (30.000 ppm) para el dióxido de carbono, existiendo para ello una base científica para este límite y en términos de beneficio real para la salud.

Con este enfoque, podemos afirmar que en Puerto Naos y La Bombilla no existen razones objetivas para que la población no pueda volver a sus viviendas y negocios. Son las exposiciones agudas a concentraciones de CO2 en exceso de 30.000 ppm a las que hay que prestar una notable atención, pues entonces ya causan cambios en las tasas de respiración en humanos. Pero obviamente, a pesar de los valores que da el Comité Científico del PEINPAL, desconozco que exista una información real, objetiva y en tiempo real de las concentraciones y las ubicaciones.

El último párrafo del informe del PEINPAL, todo en negrita, muestra unas conclusiones que merecen un último apunte. Textualmente, “por un principio de precaución, prudencia y prevención, es aconsejable mantener la zona desalojada, permitiendo solo el acceso para el desempeño de la actividad laboral (…)”. Prácticamente, nada nuevo. ¿Pero qué significa principio de precaución, prudencia y prevención?

El principio de precaución, que se aplica sobre todo en materia ambiental, hay que distinguirlo del principio de prevención porque el primero exige tomar medidas que reduzcan la posibilidad de sufrir un daño ambiental grave. Pero el principio de prevención obliga a tomar medidas, porque se conoce el daño ambiental que puede producirse. El Comité Científico trata de ambos, añadiendo la “prudencia”. Y las medidas no pueden ser mantener desalojado 11 meses Puerto Naos y La Bombilla.

El principio de precaución ha sido cuestionado como principio ético en gran medida porque no es considerado un principio sino un conjunto de principios.​El principio de «precaución» que adopta el Comité Científico, sin alusión al supuesto daños, es, como ya comenté, “mantener la zona desalojada”. Yo sinceramente opino que, con el uso de dichos principios, lo que hay es un problema de legitimidad institucional. Es decir, se recurre al principio de precaución para convertirlo en una herramienta que se amolda a los intereses de unos pocos, en detrimento del interés general. La gran pregunta sería, cuáles y quiénes son los interesados en que Puerto Naos y La Bombilla sean pueblos fantasmas, casi un año.

* Francisco J. Rodríguez Pulido es profesor jubilado de Física y Química y licenciado en Química y en Pedagogía