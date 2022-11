'Halloween' palmero

¿De verdad me queréis asustar con una máscara de ‘Los walking Dead’? Por favor, si me acaban de decir que bajo la isla hay 400 km cúbicos de lava, ay, gente, en La Palma estamos curados de espantos o es que tal vez no habéis cruzado todavía la carretera que atraviesa el desastre… ¿Queréis más Halloween? Mi amigo Ramiro me dice que tranquilo, que los productores de “400 km cúbicos” son los mismos de “un veinte por ciento de posibilidades” y de “la cuarta parte del Teneguía”, ay, parroquia, si yo veo peliculitas de terror para descansar del terror real que habita bajo mis cansados pies. Comprendo que los vulcanólogos del 400 km cúbicos han querido darnos un ‘Halloween’ de categoría, y se agradece, pero, es que, repito, estamos curados de espantos y si me encuentro un esqueleto en el armario lo que me dan es ganas de reír. Lo que me da miedo es que se me aparezca un vulcanólogo esgrimiendo gráficos que me recuerden lo que yo ya sé, que camino sobre la espalda del dragón.