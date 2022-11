Impacto totaaaal

Leo que Jesús Calleja y Pedro Piqueras quieren hacer en La Palma un “programa de impacto total”, pretenden entrar en el volcancito de las nuestras santísimas narices desafiando temperaturas de ochocientos grados y la que te rondaré morena. Estudio atentamente la foto y veo que Jesús Calleja está que se sale, pero Pedro Piqueras parece estar pensando “ay, Jesús, aparta de mí este cáliz”, pero nada puede con el carácter intrépido y aventurero de Jesús, que incluso mereció una reprobación o algo así del Ayuntamiento de Fuencaliente por andar en bicicleta en espacio naturales si mal no recuerdo. Creo que el impacto total que buscan a costa de nuestro volcancito sería mucho mayor si bajaran por el cráter con el gran Nemesio, ya que pretenden que el programa tenga un carácter científico, y además así creo que el impacto estaría garantizado, el impacto sería total, quiero decir a nivel mediático y televisivo, espero que no estuvieran pensando otra cosa, que de malpensados está el infierno lleno; bueno, creo que esta última frase no queda bien tratándose de lo que se trata; ánimo don Pedro, que Jesús aprieta pero no ahoga.