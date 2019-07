Sobre la independencia de El Tablado (continuación)

Debo comenzar diciendo que me han llegado algunas reclamaciones por parte del vecindario haciendo notar que lo de la república no es nada nuevo; que hace años en el barrio ya hubo un conato de rebeldía y se organizó el Frente de Liberación Topo de Los Gallos. No encontraron gente para inmolarse y aquello fue a menos. A unos les venía mal quedar los domingos, a otros dejar las cabras para hablar durante horas del parto de los montes y el suspiro de los ángeles; a la mayoría le daba pena cargarse la feria de ganado de San Antonio y su procesión tan de fe por otra parte, etc., etc. En resumen, que aquello acabó como el rosario de la aurora y ahora nos quieren boicotear la república alegando que el desconcierto es siempre la madre de los fracasos. Nosotros hacemos oídos sordos y ante las reclamaciones de estos y las pullas de otros países donde añaden comentarios jocosos sobre nuestra actitud contando hazañas inverosímiles como que en La Galga ya hubo un conato de hacerse independientes, caso que Manolo Gibrán (informante de primer orden donde los haya) me relató de viva voz que en un viaje a Madeira con Maeve (una santa) conoció a un bilbaíno que hacía senderismo y les dijo que había estado en La Palma y en un bar de La Galga se encontró con unos paisanos (borrachos como cubas) que le comentaron que estaban preparando un nuevo partido en el lugar. Se llamaría Herri Galgasuna. Ahí queda eso.

Debido a las mentes privilegiadas que se han sumado a la declaración de independencia de El Tablado y a la gran cantidad de cartas y llamadas que hemos recibido de numerosos ciudadanos queriendo adherirse a la causa y pertenecer a esta inesperada forma de gobierno, hemos decidido multiplicar los cargos de la recién creada república nombrando nuevos puestos de responsabilidad a saber y como sigue: A don Paco Castro, conocedor de salmos y plegarias entradas en desuso, para que vuelva a decir las misas en latín de espaldas a los feligreses como debe ser y ha sido durante siglos. La marcha del cura que habíamos solicitado para el pago, Rubén Gallego, desterrado literalmente de nuestra isla por iniciativa del obispo de la Diócesis Nivariense, el famoso palmero Bernardo Álvarez a quien no gustan los curas alegres, cristianos y llenos de virtudes morales que hubieran encajado a la perfección en nuestra república, debe ser rechazada de plano por nuestros ciudadanos. Y si a pesar de nuestro llanto y crujir de dientes no se cumplieran nuestros deseos, recomendamos para el cargo al ilustre profesor citado más arriba que habla diversas lenguas clásicas, principalmente el latín (cosa bien sabida es que ha leído La Eneida entera en dicha lengua) amén del arameo que ya es difícil hallar a alguien que lo hable actualmente con tal gracia y precisión.

Don Aroldo Felipe Govantes será nombrado juez de paz debido a su experiencia en bodas civiles en las que incluso ofició de padrino el ilustre escritor don Antonio Gala, antiguo miembro de la corte de Sevilla y mano derecha del rey emérito ya defenestrado. Para las labores de artesanía tenemos varias candidatas. Encajes de bolillo volverán a verse por esas calles empedradas llenas de helechos y amores secos. Ellas, damas de alcurnia, pertenecientes al movimiento progresista de la comarca y definidas por el también ilustre Simón Barella como la izquierda exquisita, serán las encargadas de mantener limpias plazas y bodegas donde puedan ir a refocilarse cada sábado los miembros principales del nuevo gobierno, no vayan ya a empezar a ser decentes y se nos compliquen las normas de admisión. Y para que las de Mee Too no empiecen a boicotearnos con el tema de los encajes y la limpieza, proponemos una vicepresidencia también femenina que acompañe a Glemys en las difíciles tareas de gobierno. Aprovechando que Manuela Carmena ha sido apartada del ayuntamiento de Madrid le hemos pedido que vuelva a casa y nos organice la circulación del topo central. Y para asuntos de comunicación de semejante envergadura, la elección ha recaído en Esther R. Medina y Eugenia Paiz, con lo cual la paridad anda así, así…

Aclarada esta encomienda, les añadiré que como buena república debemos empezar ya a prohibir cosas. Empezaremos por prohibir lo que sea a los de afuera, luego a los de dentro, y acabaremos a trompadas con los anarquistas de La Mata que no quieren ley ninguna y andan con las cabras sueltas por esos montes sin orden ni gobierno. Prohibido prohibir reza un cartel a la entrada del camino real que lleva a sus casas. Mis amigas de ese barrio comentan que allí no manda nadie, nadie gobierna y todo va viento en popa, lo que me sugiere una nueva escala de valores en la que se determine que, si esta república nuestra no llega a prosperar, nos trasladaremos a vivir con ellas, libres ya de imposiciones y merengues. Mientras tanto, se prohíbe sembrar capullos, el espacio aéreo queda restringido a gaviotas y pardelas, las elecciones se convocarán cada seis meses para evitar pactos y coaliciones enfermizas e innecesarias y para que puedan ser presidentes todos los vecinos durante un tiempo prudencial no se vayan a creer eso de que la silla les pertenece por designación divina o lo de que somos un destino en lo universal.

Por el momento, en reuniones con extranjeros venidos de Aranda del Duero encabezados por un arquitecto técnico e ingeniero de la edificación (¡toma ya!) digno de confianza, Don José María Castilla Gaitero, se ha comenzado a hacer un nuevo plano de los topos. Le hemos solicitado se empadrone en el lugar a ver si así podemos contar con sus consejos a la hora de hacer un cuarto de baño en condiciones y una casita para los aperos y otra para el perro sin que nos pongan multas, sanciones y otra clase de castigos y afrentas. En el plan entran nuevos edificios acordes con la soberanía del lugar, a saber: casa de la moneda para acuñar doblones, clínica veterinaria, tanatorio y monumento al bueno de Eliseo cerca de la venta de su mismo nombre, esculpido por alguien de prestigio venido de ultramar para darle mayor realce al asunto funerario. Y como la población ha ido aumentando desde la declaración de independencia, solicitamos que el cementerio se amplíe con vistas al mar y se hagan visibles los mensajes de los muertos haciendo públicos los ya existentes por si alguna editorial de prestigio decidiera su publicación y salida al mercado. Contabilizamos 162.000 entradas en Instagram de uno de ellos, número suficiente para que Planeta se haga cargo de su edición. El citado mensaje reza así y pertenece a la tumba de mi buen amigo José, El cabrero, el hombre más inteligente que tuvo jamás nuestra república: “Solo le pido a Dios que desde el infinito le dé a cada uno lo merecido”. ¡Descanse en paz y que viva la República!