No tenemos información para votar

Salgo a la calle y me encuentro que la campaña electoral ha comenzado al ver los carteles de los candidatos en los paneles correspondientes, pero solo por la bonita cara de las personas que se presentan no puedo decidir mi voto. Lo comento con un conocido al que me encuentro de camino al trabajo y me dice que eso es para que sepas quién se presenta. Me comenta que me están informando, aunque yo no tenga idea de qué me están informando. Llego al trabajo y en una argolla, sigo con la pesadez y comento que ya comenzó la campaña electoral y que ya sé quién se presenta pero no sé cómo elegir entre los distintos candidatos. Esta compañera me dice que tengo que ver la tele. Pues nada a ver la tele, pero desde ese mismo día, no encuentro respuestas a mis preguntas sobre por qué elegir un partido, agrupación de electores u otra formación. Sigo sin tener elementos de juicio.

En una segunda fase comienzo a indagar y compruebo que a través de las redes sociales y en prensa hay algunos enlaces a twitter, facebook o páginas webs, donde principalmente encuentro publicidad más que información. En este tránsito recibo en el buzón del piso de mi mujer una especie de volandera con la cara de una candidata y folletos a color de algunos partidos, donde hay una expresión que suele ser muy utilizada, los candidatos tienen ilusión y ganas de trabajar, un tópico que escucho en todas las elecciones. “Ilusión y ganas de trabajar”, como si los problemas de la Isla se resolvieran con ilusión y ganar de trabajar, pero no leo propuestas concretas que ayuden a la mayoría de la ciudadanía.

Por desgracia o por ventura no pertenezco a ningún partido político, ni estoy comprometido con ninguno, si fuera de un partido político sería muy fácil elegir, o si fuera de esas personas que son de un partido político como si fueran aficionadas a un equipo de baloncesto, en este caso lo tendría hecho, pero no es así, las personas por definición, no podemos votar a un partido como si fuéramos de un equipo de baloncesto, tenemos que discernir que es lo mejor para el bien común.

Sin debilitar en mi empeño, me dicen que en radio y en televisión se han podido escuchar debates, los de la radio imposible de escucharlos por ser en la mañana cuando estoy trabajando, y los de la televisión son muy tardes, (parece que mi prime time no coincide con el resto de los mortales), y lo poco que pude ver sólo había descalificaciones y planteamientos generales que no explican cómo se van a resolver los problemas de la gente.

Obviamente no pretendo que se editen en formato papel los programas electorales de los diferentes partidos o agrupaciones de electores, porque es un enorme dispendio de recursos para que nadie o casi nadie lea las propuestas de las diferentes opciones, pero me parece obligatorio conocer lo que pretenden cada unas de las formaciones si estas llegan a gestionar nuestras administraciones. Realizar una matriz de doble entrada que recoja las propuestas de todas las formaciones requiere un enorme esfuerzo que pocas personas están dispuestas a realizar, pero ruego a las distintas formaciones que nos faciliten páginas webs, (ni microblogging ni muros de facebook), donde poder leer y comparar qué será de nosotros con su gestión y como consecuencia disponer de la información necesaria para elegir la mejor opción.