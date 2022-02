Parafraseando aquello de Woody Allen de que “cuando escucho a Wagner me entran ganas de invadir Polonia” podriamos decir “ cuando escucho la gran puerta de Kiev de Mussorgsky me entran ganas de invadir Ucrania”. Y es que de pronto parece como si nadie hasta ahora hubiera invadido nada, y no puedo dejar de recordar las invasiones americanas de Santo Domingo en 1966 si no me equivoco y las posteriores de Granada y Panamá sin ir más lejos, y todo ello en un tiempo en que la frase más popular era “ haz el amor, no la guerra”. Y no digo nada de Irak y si lo digo es porque no me gusta ver a hipócritas escandalizándose. Y es que nadie ve el penalti en el área propia. Por supuesto que estoy con Ucrania, no me gustan las invasiones, ni siquiera las digitales que estamos sufriendo, no me gusta ser invadido ni por cajeros automáticos obligatorios, ni por la creciente autocomplacencia ante el virus, ni por campañas mediáticas de acoso y derribo a nadie, sea casado o soltero. Bueno, me gustaría ser invadido por un tsunami de sentido común, pero se hace de noche y no asoma ninguno por el horizonte, lo que sí asoma es una ola inmensa de barbarie y cursilería. Llega el carnaval y sé que el horno no está para bollos, pero prefiero batucadas de carnaval que tambores de guerra. Polacos, espero que a Putin no le dé por escuchar a Wagner. En fin.