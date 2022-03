En estas circunstancias sólo le pido a Dios que suspenda por un tiempito la Ley de Murphy, ya saben aquello de “si algo puede salir mal acaba saliendo mal” o con un ejemplo muy gráfico “la tostada siempre cae por el lado de la mantequilla”. Lo digo porque el covid sigue cayendo por el lado de la mantequilla, muchos muertos diarios en España, del volcán para qué te digo, estamos intentando levantar la tostada, pero la mantequilla sigue pegada al suelo y por favor, Señor, ten compasión con Ucrania, que me parece que la tostada cae a toda leche y está untada de mantequilla por los dos lados, y ni el mejor portero del mundo puede impedir que la tostada nos caiga encima. Por favor, nada de bromitas Ley de Murphy con las centrales nucleares y esas ojivas postmodernas con que Putin amenaza a Occidente, que si el tema gas y petróleo sigue así ya me veo moviendo el coche a pedales y por ahí no paso. Y no es broma, que dicen que ya fabrican híbridos de gasolina y pedal. Y otro día hablamos de la luz, que según parece se están agotando las velas en los supermercados. En fin.