Leo por ahí…

Leo que el mosquito del dengue está en La Palma, no sé si en plan turista o para quedarse, aunque teniendo en cuenta la alarma de las autoridades parece que es un peligro real para nuestra salud, hasta tal punto que cuando veo un bichito volando pongo a funcionar las baterías antiaéreas, pero qué sé yo.

Leo que la Reserva de la Biosfera desaconseja cincuenta especies de plantas ornamentales por considerarlas invasoras, bonito consejo, mientras el rabo de gato, enemigo acérrimo de nuestra flora autóctona, sigue maullando sin que a nadie parezca inquietarle demasiado. Teniendo en cuenta la agresividad de la felina planta el consejo de la Reserva de la Biosfera lo encuentro pelín ornamental, pero qué sé yo.

Leo que al sur de nuestras islas existe un gran monte submarino, el Mount Tropic, que posee grandes reservas de telurio, litio y otros de esos metales raros tan necesarios para la tecnología. Al parecer nos lo disputan Marruecos y otros invasores muy poco ornamentales y tendríamos que ir espabilando, por si acaso, pero qué sé yo.

Leo que quieren demandar a la Administración por no haber avisado debidamente del volcán. Por demandar que no quede, tengo un amigo que quiere demandar al gobierno por no haberle avisado de que las acciones de Apple iban a subir el año pasado, pero qué sé yo.

Leo que Putin bombardea civiles y luego echa la culpa a las víctimas y se me quitan las ganas de seguir leyendo pues estos invasores llenos de ardor guerrero no me parecen nada ornamentales. Comparado con esto el rabo de gato es un bendito, pero qué sé yo.