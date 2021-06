“Gracias al libro de Manuel Lorenzo muchos personajes quedarán en la memoria de generaciones venideras”

El Teatro Chico de Santa Cruz de La Palma acogió este jueves la presentación del libro Personajes en La Palma, del investigador Manuel Lorenzo Arrocha, que corrió a cargo del científico Juan Capote, fiel lector de los artículos del autor, que han sido previamente publicados en este periódico.

El libro recoge semblanzas de 55 personas que vivieron en diversas épocas, entre los siglos XVI y el XXI, y que han destacado en la sociedad palmera. Si bien muchos de los personajes están ampliamente reflejados en la historia (Díaz Pimienta, O’Daly, El Cura Díaz etc.), "otros no menos entrañables", destacó Juan Capote, “quedarán en la memoria de generaciones venideras gracias a esta publicación”. Recomendó a los asistentes que “compren este libro, no solo para ustedes sino para sus biznietos”.

“En los 55 personajes, agrupados por actividades, destacan 9 escritores, 8 sanitarios, 7 educadores y 7 políticos. Entre todos casi la mitad. Músicos, pintores y científicos 5 cada uno, 3 militares, dos cronistas y dos numismáticos. Sin embargo, hay algunos que no entran en ese grupo, como el Padre Díaz o José Mata e incluso uno que se mueve en la frontera entre la historia y la leyenda como es Baltasar Martín”, subrayó Capote.

“Voy a decir que he conocido a 25 de ellos, alguno en apenas un encuentro como a José Mata y otros que han influenciado en mi vida como Quico Concepción, Antonio Manuel Díaz Rodríguez, Luis Cobiella. Mención aparte merece para mí la figura del Dr. Tomás Cerviá, quien salvó a mi madre de una tuberculosis antes de que yo naciera”, relató Capote, y animó a Manuel Lorenzo Arrocha “a proseguir con esta actividad”.

El autor de la publicación es diplomado universitario en Relaciones Laborales y en Genealogía, Heráldica y Nobiliaria por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), máster en Derecho Nobiliario y Premial, Heráldico y Genealógico por la UNED, así como técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales.

Lorenzo Arrocha tiene en su haber un gran número de publicaciones entre las que destacan varios libros y numerosos artículos relacionados con la numismática. Es responsable también de trabajos de investigación histórica, centrados últimamente en personajes destacados de La Palma, parte de los cuales se incluyen en este libro. El segundo volumen de esta serie está previsto para finales de año.

Manuel Lorenzo expresó su agradecimiento a Juan Capote por presentar su obra, al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma por su colaboración en la edición del libro y en la organización del acto y a los presentes por su asistencia.