El lunar de tu muñeca

Quiero dejarte claro algunas cosas antes de empezar con todo esto...

Desde que besas mi soledad ya no tiemblo.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Has descubierto la brújula que escondo y no paras de jugar con ella.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

He vuelto a mi niñez desde que me llevas en volandas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Has llegado a ser paracaídas y no me has llevado más que un par de interrogantes. Sólo me dio ese nervio de tripa del primer día que se soluciona con una cerveza.

Intento no dudar. Y vas tú y te vuelves docente de la vida. Y enseñas a esas dudas a que se calmen, que tú vas a estar ahí con ellas hasta que se vuelvan invisibles.⠀⠀⠀

Preguntas si será verdad eso de que no hay tiempo y espacio. Y yo te respondo que me desvisto más rápido cuando haces preguntas que no hacen daño, pero sobre todo cuando sonríes. Ya lo sabías de antes y te lo tenías guardado junto al lunar de tu muñeca.

Junto a las mil y una redes que rompes. Junto al entendimiento que le das a mis millones de personalidades que me agotan.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Has acariciado mi piel sin pedirme demasiado a cambio, sin pedirme que te dé mi vida en un día.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Tampoco me importaría desde que tienes la valentía de ir por ahí matando a mis miedos.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Por eso me he quedado a tu lado.

Imagino que también lo sabías.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Como yo sé que no te he visto nunca, que ni siquiera existes, pero te juro que te siento.

Probablemente eso lo desconozcas.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Yo sólo quería dejártelo claro.