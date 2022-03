Reencarnando, 'ma non troppo'

Reencarnar vuelve a estar de moda, conozco gente que me habla de sus vidas pasadas como si nada, y prácticamente todos han sido gente importante, Napoleón, Cleopatra, Colón, etc. Yo ya no estoy en edad de discutir nada, pero no deja de extrañarme que habiendo sido la inmensa mayoría de nuestros antepasados unos auténticos pringados trabajando para cuatro señoritangos con derecho de pernada, la gente solo retroreencarne en ilustres personajes. Un amigo me dice que él escribió el Quijote, pues hace siglos fue Miguel de Cervantes “por parte de padre”. Y no seré yo quien se lo discuta. Con los años uno aprende a poner cara de póker cuando oye estas cuestiones. Incluso hay gente que se cree otra gente y leo en google que ese tema es de psiquiatría básica. Tomando un café con un amigo me presentó a un individuo que se invitó a nuestra mesa y al minuto largó que le encantaba la fotografía y que él era en realidad Emilio Barrionuevo, yo le dije que si no sería también Saúl Santos, y me dijo que también, y cuando le dije que yo los conocía personalmente me insistió en que no se los dijera para no desilusionarlos. Entonces el otro amigo largó que él era la reencarnación de Putin. Tímidamente objeté que Putin estaba vivo, a lo que rotundamente contestó: ¡Eso se cree él ¡ Y es que hay gente pa´ todo. Y a mí me encanta la biodiversidad.