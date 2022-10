No sé si ese 48,7 por ciento de posibilidades de que haya un volcán en La Palma los próximos cincuenta años es de los productores de aquel 20 por ciento de que estallara el Tajogaite. Si es así, agárrense los machos, sobre todo por ese coma siete que indica un cálculo de una precisión suiza. Pero con la que está cayendo quién se va ahora mismo a preocupar por eso, sobre todo con la verborrea de escalada nuclear que estamos sufriendo, con Biden hablando del ‘Armagedón’, la Merkel insistiendo en que Putin no bromea y al parecer alguna empresa europea intentado vender refugios nucleares. Bueno, hay que decir que España y Alemania están a partir un piñón y estamos hablando de una vieja amistad, no olvidemos que el emperador Carlos era primero de España y quinto de Alemania, lo digo por ese amigo alemán que está comprando en La Palma, pues se ha pegado un curro calculando la onda radioactiva del supermegatón atómico putoniano y según él la onda no llega a La Palma, no faltaría más que estallara el satánico pandemonio y nos cogiera sin barrer Puerto Naos. En fin.