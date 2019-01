Breña Baja presenta en Fitur su nuevo libro guía de promoción turística

El municipio de Breña Baja presenta en Fitur una publicación editorial que refuerza la promoción directa del municipio y del conjunto de la Isla en las oficinas de información turística, informan en nota de prensa.

La guía refleja, mediante una ficción narrada en primera persona, el año de estancia en La Palma de una redactora especializada en viajes que pretende dar a conocer la Isla a los lectores de la revista en la que trabaja.

La protagonista recorre de forma cronológica los espacios más singulares de Breña Baja, como la zona turística de Los Cancajos, la Montaña de la Breña o el Bosque Termófilo de Finca Amado, así como las tradiciones más arraigadas, tales como las Fiestas Copatronales de Santa Ana y San José, la Fiesta de las Cruces o el Día de la Madre, tan importante en el núcleo breñusco, entre otras. “Hemos creído necesario desarrollar un formato algo novedoso, apartándonos un poco del tradicional folleto de las oficinas de turismo, y hacer llegar algo que el turista , y por qué no el residente, pueda llevarse consigo y sentirse identificado con esta forma de viajar y conocer Breña Baja y La Palma”, explica su alcalde, Borja Pérez.

Todo ello ilustrado con espectaculares capturas del fotógrafo local Saúl Santos, que además ha ejercido como coordinador de la publicación, en la que también ha participado de forma puntual Dominic Dänhcke. La ingente actividad deportiva de Breña Baja, con reseñas a la Milla Urbana, el Raid Hípico o el Rally La Palma La Bonita; la tradición artesana de telares, cestería y tabaco o la producción de mieles y mojos, también son recogidas en la historia desarrollada por el escritor y periodista palmero Samuel Tomás. No obstante, la publicación no se ciñe únicamente al municipio de Breña Baja, sino que da una imagen de la Isla de La Palma como destino turístico en su conjunto. De ahí que la protagonista haga referencia a enclaves emblemáticos como el Roque de Los Muchachos y la relevancia mundial de La Palma en materia de astroturismo, la Caldera de Taburiente, los Acantilados del Norte o Los Tilos, o celebraciones propias de la identidad palmera como Los Indianos en Carnavales o Los Divinos en Navidad. “No entendemos una promoción turística de Breña Baja sin incorporar todo lo bueno que ofrece la Isla. No tiene sentido que hablemos solo de nosotros mismos, porque el viajero o viajera no se comporta así. Breña Baja en todo caso es la puerta o la cama en la que descansa el turista cuando disfruta de La Palma al completo”, explica Borja Pérez, también titular de Turismo en el consistorio.

El libro se distribuirá en los próximos días en las Oficinas de Información Turística de La Palma así como entre los principales agentes hoteleros y extrahoteleros de Breña Baja y de la Isla.