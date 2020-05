Qadri: “Barlovento dejará de ingresar más de un 93% al mes del Bloque de Financiación Canario”

El diputado del PP por La Palma y alcalde de Barlovento, Jacob Qadri, ha mostrado su preocupación después de conocer que los ayuntamientos de la Isla Bonita dejarán de percibir casi 10 millones de euros del Bloque de Financiación Canario, según la estimación que ha hecho la Federación Canaria de Municipios, FECAM. Qadri ha señalado que por ejemplo su municipio pasará de percibir 42.600 euros al mes a solo recibir 2.706 euros, “con lo que primero podíamos hacer frente a 20 nóminas ahora solo nos dará para pagar una”. El diputado señala que “esto demuestra que los más golpeados por esta crisis van a ser los pequeños municipios por lo que, una vez más, pedimos al Gobierno de España que nos deje hacer uso del superávit”. Además, explica que “en estos momentos ese dinero es fundamental para que los municipios puedan subsistir”, y señala que “es incomprensible que Barlovento cuente con un superávit de 900.000 euros, y tengamos que pasar graves apuros porque ese dinero esté en el banco sin poder utilizarlo”. Por todo ello, el alcalde el pasado viernes convocó un pleno que se celebrará el miércoles para explicar la situación, y señala que “telefónicamente el viernes me puse en contacto con la oposición, igual que he hecho durante las semanas anteriores, para explicarles la situación del Ayuntamiento”.

Qadri sostiene que “lo peor de esta crisis aún está por llegar”, y añade que “lo sufriremos el año que viene ya que no habremos podido recaudar todos los impuestos de este año, y no tendremos dinero para poder invertir en nuestros municipios”. Por eso señala que “la solución no debe pasar porque seamos los ayuntamientos los que nos endeudemos, y sí porque nos dejen utilizar el superávit para trabajar y apoyar a la red comercial de nuestros municipios”, a lo que añade que “ellos son los que verdaderamente sostienen nuestro sistema económico”.

El alcalde afirma que tanto él como su equipo van a seguir trabajando, como lo han venido haciendo hasta ahora, para minimizar las consecuencias de los recortes de esta crisis. Además, recuerda que ya trabajaron “muy duro para conseguir que Barlovento dejase de ser el municipio con mayor deuda de toda la provincia, y el segundo de Canarias con más de 3 millones de euros”. Por eso señala que “será precisamente esa experiencia la que nos ayude ahora a parar este duro golpe”, a lo que añade que “no podemos permitir que todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos años se vaya ahora al traste”.