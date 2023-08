El PSOE rechaza el aumento del coste del Gobierno del PP en Barlovento y “la falta de sensibilidad” del alcalde al justificarlo

Amairany Francisco, concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Barlovento, ha expresado “su más firme rechazo al aumento de sueldo presentado en el último pleno para las tres concejales del Gobierno municipal del Partido Popular”, se indica en una nota de prensa del PSOE. Además de mostrar “su indignación ante la justificación dada por el alcalde para este incremento salarial, alegando que es el resultado de equiparar el sueldo de las ediles con el de las trabajadoras de la limpieza”.

La concejala de la oposición lamenta “no solo la ausencia de sensibilidad y coherencia del alcalde con esta justificación, sino que, además, falta a la verdad”. Y es que “el salario bruto anual de 30.800 euros de cada concejala planteado en pleno, con una dedicación del 75%, equivale a la partida destinada para dos integrantes del grupo de personal laboral de limpieza municipal para este presente año 2023 (30.648,12 euros brutos anuales)”.

“Esta disparidad salarial entre los miembros del equipo de Gobierno y los trabajadores y trabajadoras que desempeñan funciones esenciales en nuestro municipio, es inaceptable”, sostiene Amairany Francisco. En esta línea, se apunta en la nota, recalcó que “sólo en los sueldos de las tres concejalas de Gobierno, se destinarán 92.400 euros anuales de las arcas municipales, cuando al inicio de su anterior mandato (2019) hacía un total de 65.530,92 euros brutos anuales, que se fue incrementando progresivamente, hasta alcanzar el año pasado 68.792,22 euros”. Así las cosas, estima que “existe un aumento de alrededor del 35% con respecto a la anualidad anterior”.

La concejala socialista defiende que como representantes públicos, “nuestro deber es velar por la justicia y la equidad en todas nuestras decisiones”. “Resulta fundamental priorizar el uso responsable de los recursos públicos y garantizar que cada euro invertido tenga un impacto positivo en nuestro municipio”, agrega.

Amairany Francisco ha reiterado “nuestro compromiso con una gestión transparente y solidaria, donde el bienestar de nuestra comunidad y el desarrollo sostenible del municipio sean prioridades fundamentales siempre velando por los intereses de los vecinos de Barlovento, garantizando una gestión y fiscalización de los recursos responsable y transparente, que refleje el verdadero espíritu de servicio público”.

De ahí que inste al Gobierno del PP, se añade en la nota, “a destinar los recursos públicos disponibles a iniciativas que impulsen de verdad el desarrollo local, mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y apoyen de manera justa a todos los trabajadores y trabajadoras que contribuyen al funcionamiento eficiente del municipio”.

La edil socialista puso el acento en que las cifras de desempleo del pasado mes de junio, recogidas en el Observatorio de Empleo de Canarias, registran a 75 personas del municipio en paro, 40 de las cuales pertenecen al colectivo de mayores de 45 años y de esas mismas, 24 no perciben ninguna prestación. Amairany Francisco sostiene que ante una realidad así, el Gobierno municipal no puede mirar a otro lado y destinar fondos a subir el sueldo de las concejalas, que como señaló el alcalde en pleno “'ejercen por vocación’. ”Los recursos públicos deben estar destinados a facilitar que toda la población pueda mantener un nivel de vida digno. El costo de vida ha aumentado mucho, pero ha aumentado para todos, no sólo para el equipo de Gobierno“, concluye.