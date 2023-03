El PSOE dice que el equipo de Gobierno de Breña Alta “ha abandonado el deporte municipal”

“El sello de la gestión del Partido Socialista en el deporte de Breña Alta, ha sido indiscutible cuando ha tenido responsabilidades de gobierno, son hechos”. Según el candidato del PSOE a la Alcaldía de Breña Alta, Jorge Tomás González Cabrera, “las infraestructuras, equipos y asociaciones punteras en el deporte insular, canario y nacional, son la muestra real de nuestro interés en el deporte y los deportistas de nuestro municipio. Me siento orgulloso de haber gestionado la inversión municipal en el deporte breñusco de las cuales disfrutamos hasta el día de hoy, y no lo digo yo, a obras de las que disfrutamos hoy me remito.”

“Durante la gestión del PSOE en Breña Alta las dotaciones deportivas municipales y apoyo a los deportistas experimentó un salto sin precedentes en el municipio. El terrero de lucha, el polideportivo municipal, Baltavida, 7 locales para uso de clubes deportivos, más de 500 deportistas; las canchas de La Caldereta, San Pedro y el acondicionamiento de otras tantas en los barrios, extender la practica deportiva a la discapacidad y la tercera edad, son hitos que atestiguan ese interés, así como los premios a la mejor gestión deportiva de Canarias, en 2 ocasiones, fruto de la gestión socialista”, detalla.

En opinión de Jorge González “todo el patrimonio que se consiguió con duro trabajo desde la gestión, y por el esfuerzo de los deportistas, está abandonado y descuidado. Muchas de las instalaciones presentan serias deficiencias, por no hablar de la falta de apoyo a los usuarios y deportistas, por parte del actual alcalde y su equipo, según he podido comprobar y me han trasladado los usuarios de estas instalaciones. De manera insistente, me han manifestado la falta de escucha activa de sus reivindicaciones por parte del alcalde.”

“Es intolerable, y ha creado mucho enfado entre los usuarios, que la concejala de deportes intente tapar su incompetencia ante el abandono de las instalaciones, echándole la culpa a los vecinos de su vandalización, como ha hecho en sus redes sociales. Aparentemente, están abandonadas desde hace demasiado tiempo. ¿No han tenido tiempo de adecentar y reparar los presuntos actos vandálicos? ”, se pregunta Jorge González.

“Mi compromiso con el deporte es absoluto si los vecinos de Breña Alta me dan su confianza, porque así lo hicimos y lo volveremos hacer. La intención del PSOE es dignificar, remozar y planificar nuevas infraestructuras según se demande por el colectivo de deportistas y vecinos; estableciendo un diálogo permanente, no conozco otra manera”, asegura Jorge González.

La propuesta del equipo del PSOE en Breña Alta para el deporte del municipio se basa en las siguientes acciones:

- Plan de choque de renovación y mantenimiento de las infraestructuras deportivas, abandonadas en estos años de nefasta gestión de Coalición Canaria.

- Para recibir un plus en las ayudas a los equipos se tendrá en cuenta:

1. La competividad del equipo o deportista.

2. La colaboración y participación en eventos organizados por el municipio.

3. Rendimiento académico del equipo o deportista.

- Convertir a Breña Alta en un polo de atracción de competiciones deportivas a nivel insular, regional y nacional.

- Creación de una imagen corporativa que unifique e identifique a todo deportista o equipo de Breña Alta, entre otras acciones.