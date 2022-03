El PSOE “lamenta” que CC y PP en Breña Alta “traten de echar balones fuera para justificar su pasividad en vivienda”

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Breña Alta “lamenta que el Gobierno municipal de Coalición Canaria y Partido Popular (CC - PP) no haya invertido la partida de 150.000 euros para la adquisición de suelo para vivienda pública, que se creó a propuesta del principal equipo de la oposición y que estaba disponible desde junio de 2021, argumentando como única excusa peregrina que el PSOE, en el mandato pasado, no realizó esta actuación”, indica en una nota de prensa. El PSOE, se destaca en la nota, “lamenta que CC y PP en Breña Alta traten de echar balones fuera para justificar su pasividad en vivienda” y recuerda a “un Gobierno municipal desmemoriado” que “las políticas de viviendas públicas fueron lideradas por la gestión de los socialistas al frente del Ayuntamiento”.

Los socialistas de Breña Alta indican que “esta ocurrencia” responde a “una clara intención de confundir a la población y de carecer completamente de memoria de la política que en materia de vivienda lideró el PSOE al frente del Ayuntamiento, echando balones fuera para justificar su pasividad en un asunto de tanta trascendencia para el municipio”.

En esta línea recuerdan que “la pasada legislatura, mientras el Gobierno autonómico estaba en manos de Coalición Canaria, no existía Plan de Viviendas de Canarias, que se ha aprobado bajo la presidencia del socialista Ángel Víctor Torres. No existían, por tanto, recursos para llevar a cabo estas actuaciones” que “ahora sí disponen, pero que el Gobierno municipal de Breña Alta se toma con toda la parsimonia porque estos trabajos de fondo, estructurales y necesarios para el bienestar de la población y el progreso del municipio no forman parte del menú de fuegos de artificio que ofrecen como presunta gestión a la población”.

“Ante la desmemoria que padecen nacionalistas y populares del Ayuntamiento de Breña Alta”, el Grupo Municipal Socialista recuerda que “con el Gobierno del PSOE en Breña Alta se impulsó, culminó y puso a disposición de los vecinos 200 viviendas, entre El Llanito y las calles Venezuela y Velázquez, y un Plan General en vigor. Todo bajo la gestión del PSOE, en Breña Alta”.

“Si de algo estamos convencidos es que nuestro grupo habría hecho lo que estuviera a nuestro alcance para no perder los 150.000 euros antes de final de año para adquisición de suelo para vivienda pública, porque los socialistas de Breña Alta se encargaron de convertir al municipio en un referente en Canarias en materia de políticas sociales y la vivienda, a día de hoy, es clave para promover un municipio más justo y solidario”. “Aunque nos cueste entenderlo, no nos sorprende que quienes confunden la política con un ejercicio de pirotecnia, descuiden lo que realmente es importante para que el municipio avance y crezca, y lo haga desde los cimientos sociales que impulsamos mientras gobernamos”, añaden.

Los socialistas han mostrado también su “sorpresa ante el hecho de que después de sacar a la luz esta realidad, el Gobierno de CC y PP anuncie, precisamente ahora, que están trabajando urbanísticamente en unos terrenos. Breña Alta se merece mucho más de un Gobierno municipal con 9 concejales liberados, que cobran de la Administración pública”, concluyen.