El alcalde de Breña Baja “lamenta” que el Grupo Socialista “esconda la realidad y engañe a sus vecinos en lugar de proponer medidas que mejoren sus vidas”

Borja Pérez, alcalde de Breña Baja.

El alcalde de Breña Baja, Borja Pérez, “lamenta que el Grupo Municipal Socialista haya decidido aparecer para esconder la realidad y engañar a los habitantes del municipio sobre las circunstancias que viven los ayuntamientos en general y el de Breña Baja en particular en lugar de proponer medidas que mejoren sus vidas”, indica en una nota de prensa. Señala que “tenemos 3.4 millones de euros ahorrados y el Gobierno de España no nos permite usarlos para ayudar con garantías a los habitantes de Breña Baja. Nos ahogan”.

Pérez, se apunta en la nota, “ha vuelto a destacar las virtudes que contiene la Ley Orgánica 2 /2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, implantada por el anterior Gobierno de España, y cuyas reglas y límites de gasto han permitido sanear las cuentas de los ayuntamientos de La Palma, pagar su deuda y ahorrar el sobrante de su presupuesto en remanentes de tesorería”.

“Gracias a esta medida del Gobierno anterior, Breña Baja tiene ahorrados 3.4 millones de euros. Los municipios de La Palma tienen más de 30 millones de euros ahorrados. El ahorro debe servir justamente para afrontar momentos críticos como el que estamos viviendo. Si el Gobierno socialista nos hiciera caso, podríamos ayudar en las mejores condiciones a nuestros vecinos, pymes y autónomos”, añade.

“Por tanto, es el PSOE de Breña Baja quien tergiversa una ley que gracias a dios propició el ahorro que ahora nos puede salvar, y miente a sus ciudadanos al no defender que se nos habilite el uso de un dinero que es de nuestros vecinos y vecinas, de nadie más”, apunta el regidor.

Además, Pérez hace hincapié en que “dicha reclamación no nace sólo del Ayuntamiento de Breña Baja, sino de todos los ayuntamientos de Canarias, incluidos aquellos en los que gobierna el PSOE, así como de la Fecam (Federación Canaria de Municipios), actualmente presidida por una alcaldesa socialista”. “Que no tergiverse el PSOE de Breña Baja, todos los municipios están pidiendo a gritos, con urgencia, disponer de todo el superávit y remanente para ayudar con todas la garantías a sus hogares, pymes y autónomos”, señala.

El alcalde y senador por La Palma critica “con dureza no haber recibido desde que estalló la crisis ni un solo euro proveniente de los Gobiernos de Canarias o de España, ambos liderados por el PSOE”, se indica en la nota.

“El portavoz municipal del PSOE de Breña Baja esconde que los gobiernos de su partido nos han obligado a los ayuntamientos a asumir competencias que no son nuestras y a realizar inversiones muy importantes, pero no nos permiten disponer del dinero ahorrado. Las estimaciones de la Fecam apuntan a que en Breña Baja sufriremos un recorte bestial, de 660.000 en el año 2020, más dinero del que normalmente tenemos para hacer inversiones. Pero aún así no se libera el Remanente, nos ahogan. El PSOE de Breña Baja debería preocuparse de decirle al pueblo la verdad de lo que está pasando”, defiende Pérez.

Además, el alcalde considera que “el Grupo Municipal Socialista tiene el deber de dedicar su esfuerzo a saber cuántas personas del municipio siguen esperando por el ingreso de los ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) y cuántas pymes y autónomos, por falta de liquidez, se están viendo obligadas a cerrar” , así como “a presionar ante su Gobierno o allí donde tenga que hacerlo para que el dinero llegue cuanto antes”.

“Es muy triste, por no emplear un calificativo más feo, que el Grupo Municipal Socialista use su voz para atacar constantemente de forma personal al alcalde, tal y como hicieron cuando me acusaron de no estar en mi puesto de trabajo. Una mentira más, en lugar de alzar la voz contra su propio partido para mejorar las condiciones de vida de sus vecinos y que reciban lo que es suyo”, critica Borja Pérez.

Por último, Pérez reclama “nuevamente, tal y como viene haciendo durante los últimos dos meses junto a la liberación del remanente, la flexibilización de la Ley de Contratos del Sector Público”. “Es imprescindible para ayudar al pequeño tejido empresarial. De lo contrario solo van a sobrevivir grandes empresas con implantación en todo el territorio y que pueden acceder con facilidad a concursos públicos”, concluye el primer edil.