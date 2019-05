Breña Baja reclama a la Consejería de Educación la concesión oficial de un tercer grupo al CEIP Las Ledas

El Ayuntamiento de Breña Baja lamenta la intención de la Consejería de Educación el Gobierno de Canarias, en virtud de la cual se ha establecido una reducción de un maestro de cara al próximo curso, que pasaría de los 3 con que cuenta en el presente curso a 2 maestros/as en 2019 - 2020.

“Nos parece una decisión inadecuada e injusta desde cualquier punto de vista. Con arreglo al ratio actual de alumnos por profesor, al CEIP Las Ledas le corresponden tres maestros, pero es que además no se han a nueve alumnos para el próximo curso que ahora mismo quedan en el limbo. Una actuación incomprensible, pues está derivada de la mala gestión en el origen del problema; si ya por ratio corresponde ese grupo, no entendemos por qué no lo reconocen de forma oficial”, explica Ana Trujillo, concejal de Educación de Breña Baja.

Se da la circunstancia de que la Consejería asignó al acabar el ejercicio 2017-2018 el tercer maestro de cara al presente curso, si bien no lo oficializó documentalmente, entre otros motivos, por falta de espacio. Durante este año, el Ayuntamiento de Breña Baja acometió con fondos propios la construcción de dos nuevas aulas para dar respuesta al aumento de matrículas y mejorar la condiciones de enseñanza en el centro en cuanto a comodidad y calidad. Actualmente no sólo no reconocen el grupo, que por ratio le corresponde, sino que derivan a otros centros a las nuevas matrículas.

“Es de una enorme incongruencia que la Consejería nos dote de un profesor y ahora emita un informe desfavorable y no reconozca oficialmente al tercer grupo, más aún después de que asumimos con fondos municipales la ampliación del centro, algo que por supuesto la Consejería conocía. No se entiende, y estamos con los padres y madres de esos alumnos que reclaman que se mantenga ese tercer maestro, reconociendo oficialmente un grupo más y admitan al nuevo alumnado”, sostiene Borja Pérez, alcalde de Breña Baja.

Tanto el Ayuntamiento como los padres y madres de los alumnos/as del centro han dirigido escritos al Gobierno de Canarias recurriendo la decisión tomada desde la Consejería y solicitando el reconocimiento oficial del tercer grupo de cara al curso 2019-2020, cuestión que deberá formalizarse antes el 3 de junio.

“Si no hay un reconocimiento oficial en breve, las familias anuncian movilizaciones, al no concebir otra opción de escolarización. Pues el CEIP Las Ledas es el modelo educativo que estaban buscando y que tenían en mente desde hace años” , concluye Borja Pérez.