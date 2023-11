CC de Breña Baja insta al Ayuntamiento a elaborar una ruta que una los puntos de interés del municipio

El grupo de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Breña Baja llevará al próximo pleno una petición para instar al grupo de Gobierno a elaborar un plan de itinerancia que una los principales puntos de interés del municipio aprovechando para un uso útil los paneles informativos que instaló la corporación hace tiempo pero que no se están usando para nada, indica en una nota de prensa.

La propuesta plantea que, además, se utilicen para publicitar los restaurantes y comercios de cada zona y se incluya información útil, como teléfonos y horarios de taxi o de guaguas.

“Queremos que se le dé utilidad a los múltiples paneles que el Ayuntamiento instaló hace tiempo en los barrios. Hay puntos en los que los instalaron hasta por duplicado, con distintos formatos, pero con la misma utilidad y, sin embargo, en la mayoría de los casos, no se les ha dado ningún uso”, explica Yéssica Pérez, portavoz de CC en el Consistorio.

Para CC de Breña Baja, se apunta en la nota, “esto no hace más que reforzar la imagen de desidia que proyecta el grupo de Gobierno hasta en las gestiones más sencillas”. “Hace dos meses que pedimos información sobre el presupuesto con el que cuenta el Ayuntamiento para el mantenimiento de estos paneles, el número total de los que están instalados, el gasto que se ha realizado… pero no hemos recibido respuesta al respecto. No sabemos cómo se valora la transparencia de este Ayuntamiento, pero, desde luego, no es una transparencia real”.