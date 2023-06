“La celebración del Orgullo lleva 4 años consecutivos celebrándose en Tazacorte y ya es hora de que se extiendan los actos al resto de la isla”, señala Darío García, concejal del PSOE en Breña Baja, quien lamentó que “nos hubiese gustado además que el acto tuviera una parte lúdica y de celebración pero no ha sido posible a pesar de nuestros esfuerzos”, se informa en nota de prensa.

Antes de esta convocatoria con motivo del Orgullo, el PSOE de Breña Baja mantuvo diversas reuniones, tanto con el tejido empresarial como con la Asociación Violetas LGBTI La Palma, con la finalidad de impulsar un acto lúdico - reivindicativo del Orgullo LGBTIQ+ en Los Cancajos.

Sin embargo, tras el anuncio en redes sociales a mediados de junio del acto del Orgullo, El PSOE de Breña Baja “denuncia presiones para no organizar el evento en Los Cancajos como estaba previsto inicialmente. Así las cosas, la organización ha optado por eliminar la parte festiva del acto y reorganizarlo como un acto puramente reivindicativo, esta vez en la Plaza de Las Madres de San José, a las 19:00 horas”, señala.

“Dado que el acto no tendrá lugar en locales de ocio privados en Los Cancajos sino en lugar público, se ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Breña Baja en tiempo y forma. Pero, lamentablemente, a día de hoy, el actual grupo de gobierno del Partido Popular, no ha contestado a la petición de permisos, préstamo de sillas, atril, luces y equipo de sonido. Aunque el acto tendrá lugar con sillas o sin ellas, con sonido o sin él, dado que la Dirección Insular de la Administración General del Estado en La Palma sí ha concedido el permiso de concentración, solo un día después de nuestra petición”, informa el PSOE de Breña Baja.

“Es una pena que el PP de Breña Baja no muestre interés en la dinamización económica de Los Cancajos, y entorpezca los actos que hubiesen repercutido económicamente de forma importante en la zona. Después de todo, Breña Baja ya celebra numerosas fiestas pero ninguna que promueva la diversidad e igualdad”, asegura

En palabras de Darío García, “es importante no cruzarse de brazos ante la defensa de los derechos. De lo contrario, sería posible ceder terreno ante la intolerancia. España es hoy mucho más tolerante y diverso que hace 20 años. Somos un referente internacional en la defensa de derechos. No podemos permitirnos retroceder”.

En este sentido, Tamara Peña Hernández, presidenta de la Asociación Violetas LGBTI La Palma, critica que “la falta de apoyo institucional para la celebración del Orgullo en Tazacorte es preocupante. Sigue siendo frustrante que a día de hoy tengamos que seguir luchando por un día de libertad como es la celebración del Orgullo LGBTIQ+”. Nunca nos han tendido una mano, siempre hemos tenido que pedirla, a veces nos dan apoyo económico y otras no. Como colectivo, no estamos suscritos a ningún partido político. Pero nos damos cuenta que en lugar de mejorar la situación, localmente tenemos menos apoyos; no solo para la celebración del Orgullo LGBTIQ+, sino apoyo ante todas las discriminaciones que seguimos sufriendo“, afirma.

El acto del día 30 de junio en San José contará con la conmemoración de la ‘Ley Zerolo’, conocida así popularmente en su honor, o Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación. Se leerá un manifiesto. “Antiguamente el colectivo estaba en el armario, pero hoy los armarios son para la ropa, y el colectivo LGBTIQ+ no volverá a ningún armario, ni retrocederá en derechos. Animamos a participar a toda persona que crean en la importancia de defender la diversidad para un futuro mejor”, dice Darío García.