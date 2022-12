El PSOE de Breña Baja logra que el Ayuntamiento “dé los primeros pasos” para mejorar Los Cancajos

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja informa en nota de prensa que “ha logrado arrancar el compromiso del Gobierno municipal del Partido Popular de ejecutar un plan de choque para adecentar el núcleo turístico de Los Cancajos, con una partida de 100.000 euros”.

Ana García Suárez, portavoz del Grupo Socialista, celebra que “se haya logrado este acuerdo para empezar con los trabajos que permitan dignificar este espacio turístico, clave para la economía no solo municipal sino insular. Si bien, nuestra enmienda estaba cifrada en 150.000 euros, consideramos que al menos con esta inversión se da un primer paso para sentar las bases de un proceso de recuperación de Los Cancajos”, añade.

“Gracias a este acuerdo presupuestario, el PSOE ha respaldado las cuentas municipales de 2023, con la condición temporal de que los trabajos se ejecuten antes de que comience el verano. Se trata de realizar obras de mantenimiento, pintura, jardines y reposición de mobiliario urbano defectuoso”, dice.

“Lo primordial es que este lavado de cara de Los Cancajos esté listo antes de la campaña turística de verano. Solo tiene sentido que adecentemos el entorno antes de recibir a los turistas. Es una cuestión de imagen, hospitalidad y de responsabilidad”, añade García Suárez.

Durante la sesión plenaria, la portavoz reiteró “la necesidad urgente de realizar cambios en Los Cancajos. Nos habría gustado contar con una dotación mayor, pero dada la capacidad y el presupuesto anual de Breña Baja es una cantidad aceptable para empezar. En realidad, Breña Baja debería trabajar duro para optar a financiación en un Plan de Sostenibilidad Turística o Destinos Inteligentes, con financiación generosa, pero que hay tener una apuesta y estrategia clara de cambio y planificarla. Si dependiera de nosotros trabajaríamos en este sentido”.

Ana García Suárez valora “el hecho de que desde la labor de la oposición del Grupo Socialista se ha logrado poner el foco sobre la realidad de abandono que sufre el núcleo turístico, motor económico municipal y, lo que es más importante, comenzar a tomar medidas para corregir esta situación, que se puede agravar si no se actúa de forma urgente”.

“Esperamos que de una vez por todas el Gobierno del Partido Popular entienda que ha descuidado este núcleo turístico durante años y que la planificación es primordial. Ya llegan tarde puesto que el Plan General empezó a renovarse en 2011 sin haber conseguido terminarlo y su aprobación no llegará al menos en 4 años, dados los plazos todavía a cumplir”. En este sentido, indica que “en contra de lo que dice el alcalde sobre que Costas paraliza el documento, la realidad no es que Costas no haya respondido en un año, es que el grupo de Gobierno lleva desde 2014 sin rectificar las exigencias de esta Administración que han sido las mismas desde entonces”.

La portavoz socialista subraya que “cualquier mejora significativa en el municipio, incluido en Los Cancajos, pasa inexorablemente por la aprobación de la actualización del PGO vigente desde 2004”.

Foro

En lo que se refiere al Foro de Urbanismo y Diversificación de la Economía del Municipio, organizado por el Ayuntamiento “in extremis para esta semana”, García Suárez lamenta que “llega con años de retraso, dado que sostiene que debería haberse organizado en paralelo con el comienzo de la renovación del PGO. Simplemente porque realizar un PGO sin objetivos claros es una pérdida de tiempo. El PGO planifica el urbanismo futuro de los municipios y el tipo de economía según la clasificación del suelo en los asentamientos humanos. Si no hay suelo turístico e industrial no puede haber turismo, industrias o diversificación económica”, recalca.

“El Foro para recoger ideas no solo llega tarde, sino que sorprende además que no se amplíe a sectores económicos, como el industrial y turístico, si se pretende dinamizar la economía”. “Lamentablemente el foro pretende atraer a inversores, pero sin el Plan General aprobado, la inseguridad jurídica que genera, dificulta cualquier iniciativa que se quiera adoptar en este sentido”, concluye.