El PSOE dice que Los Cancajos vive “un verano más abandonado a su suerte” por el Gobierno del PP

El PSOE de Breña Baja lamenta en un comunicado que “un verano más, Los Cancajos prosiga en un estado deplorable de la mano del Gobierno del Partido Popular de Breña Baja, que le da la espalda a uno de los principales núcleos turísticos de la isla de La Palma y el único en activo”.

“Mientras el alcalde Borja Pérez presume de la Bandera Azul de la playa, la realidad es que Los Cancajos empieza el verano como siempre, con una necesidad acuciante de limpieza, de modernizar el espacio y de facilitar la actividad turística como se merece”.

Es el ejemplo perfecto de las “promesas incumplidas que se amontonan y que muestran el desprecio por parte del grupo de Gobierno del PP a Los Cancajos, donde hay pocos votantes, de ahí que no interese, aunque muchas familias dependan de su desarrollo”, añade Ana García, portavoz del PSOE de Breña Baja.

“Una muestra de esta falta de compromiso y de visión por parte del Gobierno municipal del PP, es el incumplimiento de la propuesta arrancada al PP, negociada y acordada por el PSOE de invertir 100.000 euros en Los Cancajos antes del verano, como un plan de choque para mejorar la imagen del núcleo turístico. Una financiación que se aprobó el pasado mes de diciembre con los presupuestos de 2023, listando, incluso, con exactitud, las actuaciones que se iban a desarrollar antes de la temporada de verano (nuevas papeleras, limpieza, pintado de mobiliario urbano y mejora de jardines)”, dice.

“Pero la realidad es que, en pleno mes de julio, nada ha cambiado, y continúa el estado de abandono permanente, fruto de una nula gestión por el grupo de gobierno del Partido Popular, a pesar de las peticiones vecinales, empresariales y las demandas de la oposición. El incumplimiento del acuerdo provoca una pérdida de confianza y pone de manifiesto que los acuerdos son papel mojado para el PP, además de mostrar la incapacidad del actual grupo de gobierno de Breña Baja de ejecutar partidas, pues si no ejecutan 100.000, poca confianza nos darán con un presupuesto mayor”, señala.

“Estamos hartos de la venta de humo, de titulares y de mero postureo del alcalde. Y así, el Parque de Ocio no se terminará este verano (de nuevo parado; obra comenzada en 2011), ni las Salinas estarán concluidas (paradas desde hace años; obra comenzada en 2013), ni habrá plan de Modernización anunciado en 2018 tal y como el PP presentó como logros antes de las elecciones. Esto es fácil de comprobar, en un paseo por la zona”.

“El PSOE defiende que Los Cancajos precisa con urgencia de un plan de choque que permita, en una primera fase, mejorar su imagen, para turistas y vecinos. El motor económico del municipio no puede seguir hibernando. El PSOE de Breña Baja advierte de que no renunciará a esta financiación”, subraya.

“Nos tememos que este dinero se haya reservado para la subida de sueldos del grupo de gobierno y para las fiestas patronales a pesar de estar aprobado para otra cosa. El alcalde nos ha pedido conformidad para una modificación de crédito en este sentido que no negociaremos. No es urgente. Lo urgente es apoyar al sector turístico muy afectado ya por las crisis sobrevenidas del volcán y el covid. Además es irresponsable desaprovechar la oportunidad de desarrollo del barrio. Si Puerto Naos sigue cerrado, Los Cancajos es la única zona con suficientes camas alojativas como para permitir el desarrollo turístico con masa crítica. Una mala imagen es muy difícil de revertir y Los Cancajos hace tiempo que no es atractivo. No entendemos cómo el alcalde de Breña Baja ignora esta obviedad año tras año. Pedimos al alcalde que se ponga las pilas y asuma su responsabilidad con el municipio”, concluye Ana García.