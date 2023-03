Yéssica Pérez: “Breña Baja se quedó paralizada en 2011 y CC es la oportunidad para avanzar”

Yéssica Pérez, actual portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Breña Baja, será la candidata a la alcaldía del municipio tras obtener la confianza del Comité Local de CC. “Breña Baja se quedó paralizada en 2011 y CC es la oportunidad para avanzar”, dijo.

Pérez, se indica en una nota de prensa de CC, presentó su proyecto ante vecinos y simpatizantes en un acto que contó también con la presencia de Nieves Lady Barreto y Sergio Rodríguez junto a otros cargos de Coalición Canaria La Palma.

El evento, señala, comenzó con una introducción del concejal Tanausú Pérez que habló del trabajo realizado por CC desde la oposición en el Ayuntamiento. “Nuestro objetivo primordial ha sido estar cerca de los vecinos para llevar al pleno sus problemas y defender sus ideas para mejorar el municipio y la calidad de vida de las personas, pero siempre nos hemos topado con el rechazo del grupo de Gobierno del PP que ha tumbado todas nuestras propuestas por beneficiosas que fueran”, apuntó. “Nosotros -añadió- vamos a seguir con esa lucha porque es necesaria y porque no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo como otros municipios crecen porque sus alcaldes son capaces de captar inversiones para infraestructuras, mientras el alcalde de Breña Baja no lucha por nada”.

Yéssica Pérez arrancó su intervención recordando el legado de Coalición Canaria en Breña Baja, responsable de “un cambio que sacó al municipio del abandono y el letargo y dotándolo de viviendas, vías e infraestructuras y desarrollando Los Cancajos como principal núcleo turístico de la Isla”. “Pero en 2011 todo se paralizó, incluso las infraestructuras que ya estaban empezadas y que ahí siguen sin terminar 12 años después”, señaló.

“Breña Baja tiene muchas carencias y, de nuevo, necesitamos salir del letargo y del abandono y sé que podemos lograrlo porque ya lo hemos hecho antes. Tenemos una oportunidad para avanzar”, afirmó.

La candidata de CC insistió en “la falta de gestión de un Ayuntamiento incapaz de sacar adelante ninguna infraestructura ni de atraer empresas. Los vecinos y vecinas de Breña Baja compran y hacer sus actividades de ocio en otros municipios porque aquí no hay nada, porque los emprendedores no consideran que este sea un lugar atractivo para abrir sus negocios”, dijo, al tiempo que cuestionaba que “el gran logro que intenta vender el alcalde Borja Pérez es que el Ayuntamiento tiene superávit, pero es normal que lo tenga si solo dedican una mínima parte del presupuesto a inversión. ¿De qué les sirve a los vecinos ese superávit? ¿mejora en algo sus vidas? Presumir de tener superávit es presumir de no trabajar, de no gestionar y de no saber en qué invertir los recursos del Ayuntamiento”.

Nieves Lady Barreto, en su intervención, advirtió que “estamos ante una oportunidad para, de verdad, cambiar las cosas y volver a reactivar un municipio que se quedó parado en 2011”.

“Después de 12 años, no podemos enumerar ni una sola cosa que se haya hecho para mejorar la vida de las personas ni para mover la economía, no hay más empresas, no hay ninguna gran infraestructura nueva ni para el turismo ni para dar servicios a la gente”, señaló.

“No puede ser que, a estas alturas, escuchemos al alcalde decir que él sabe la Breña Baja que quiere para el futuro. ¿Pero qué futuro, si lleva 12 años gobernando? ¿No ha tenido tiempo hasta ahora para pensar en el futuro del municipio?”, expuso.

Barreto advirtió, además, de que “el Ayuntamiento de Breña Baja es el único de la Isla que no es capaz de conseguir inversiones del Cabildo, ni del Gobierno de Canarias, ni del Estado y las pocas subvenciones que recibe las tiene que devolver porque no las gasta. Tanto que va el alcalde a Madrid y no ha conseguido de ningún ministerio ni un solo euro para Breña Baja”.

“En Coalición Canaria tenemos una manera distinta de hacer las cosas”, agregó, “nosotros cuando peleamos por algo nunca nos rendimos, como no nos rendimos cuando luchamos por la deducción del 60% del IRPF y lo conseguimos cuando todos nos decían que era imposible”, recordó. “Así es como se consiguen las cosas: creyendo en ellas y peleándolas”.

Sergio Rodríguez, por su parte, reconoció el trabajo hecho por CC en Breña Baja desde la oposición, “en unas circunstancias difíciles en las que la mayoría del PP se ha usado de manera constante para echar abajo las decenas de propuestas constructivas que han presentado nuestros compañeros. Como alcalde -añadió- siempre he entendido la política de otra manera y considero que, si algo es bueno para el municipio, aunque lo proponga la oposición, tiene que salir adelante porque lo que hay que poner por encima de todo es el bienestar de los vecinos”.

Rodríguez advirtió sobre “el estancamiento de Breña Baja en los últimos 12 años tras la etapa de crecimiento y desarrollo que consiguió Coalición Canaria con muchos menos recursos que ahora”, y recordó que “el pacto que firmaron en 2011 el PP y del PSOE no tenía como objetivo el desarrollo del municipio, sino echar a CC”.

“Gracias a ese pacto, el Ayuntamiento lleva 12 años en manos de un alcalde más pendiente de la propaganda para intentar vender unos logros que no ha conseguido, que de trabajar para conseguir un verdadero crecimiento para su municipio”. En este sentido, Sergio Rodríguez avisó que “una política basada en 'engodar' a colectivos para mantener el apoyo es pan para hoy y hambre para mañana, porque sin infraestructuras y sin más y mejores servicios para las personas, ningún municipio logra fijar población ni consigue que su economía crezca”.