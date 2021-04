CC critica el abandono de los barrios del litoral de Los Llanos

El grupo de Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane llevará al próximo pleno la situación de los barrios del litoral del municipio, indica en una nota de prensa. “El abandono es preocupante”, asegura Fran Montes de Oca, portavoz de CC en el Ayuntamiento, “y por eso pediremos que el Cabildo y el Ayuntamiento, de manera coordinada, planifiquen actuaciones en el litoral estableciendo prioridades para sacar del abandono a estos barrios donde hay en torno a 40 empresas pequeñas que dan trabajo a un centenar de personas”. “Cabildo y Ayuntamiento deben coordinarse para acondicionar la carretera de la costa, acabar las obras retrasadas y mejorar los servicios para los residentes y visitantes”, reclama Fran Montes de Oca.

“Mientras sufren el abandono de las administraciones, el Ayuntamiento sigue cobrándoles los mismos impuestos que si estuvieran en el casco del municipio, pero, a cambio, les ofrece unos servicios casi tercermundistas”, añade el portavoz de CC.

El Cabildo, se apunta en la nota, promociona los atractivos turísticos de la Isla para atraer visitantes, pero mantiene las carreteras de la costa en “un estado de abandono absoluto”. “Las vías por las que transitan cada día los vecinos y turistas están llenas de socavones, los arcenes están en mal estado y la vegetación invade los carriles en algunos puntos”, asevera el portavoz de CC. “Estamos hablando de un problema de seguridad para los conductores y viandantes, pero también de la pésima imagen que estamos dando de algunas de las principales zonas de baño de la comarca oeste de la Isla” agrega.

El Ayuntamiento, por su parte, se señala en la nota, “debe retomar las propuestas que Coalición Canaria lleva poniendo sobre la mesa desde que comenzó la presente legislatura para mejorar los servicios que se ofrecen a los vecinos, a los visitantes y a las pequeñas empresas ubicadas en esos barrios, como el acerado, alumbrado, limpieza y aparcamientos, además de poner en marcha campañas de promoción en medios locales”.

“En los barrios del litoral se percibe, aún más si cabe, la absoluta desidia del grupo de Gobierno que dirige Noelia García”, apunta Fran Montes de Oca. “Los vecinos y empresarios de Puerto Naos están cansados de esta política de promesas incumplidas con las obras de urbanización de las calles y de la Estación de Guaguas, que duran ya más de 3 años y hace uno que tendrían que haber acabado” añade. “Tampoco se ha hecho nada para mejorar el acceso y uso del aparcamiento de tierra”, subraya.

En El Remo, “pasan los años sin que se arregle el acceso rodado al barrio y la rampa de la zona de baño sigue sin repararse después de los destrozos causados por el oleaje del pasado invierno. El asfalto del Camino a la Bombilla está lleno de baches y roturas, mientras que en el Charco Verde llevan varios meses con limitación de aparcamientos debido a los derrumbes”.

El estado de estos barrios y “sus accesos es reflejo de la falta de gestión de la alcaldesa y su equipo, que no están detrás de los asuntos para que se resuelvan. “¿Por qué no se exige al Cabildo que acometa las obras en la carretera? ¿Por qué no le exigen la finalización, de una vez, de las obras de Puerto Naos? ¿No quieren incomodar al presidente Mariano Zapata?”, pregunta Fran Montes de Oca. “Tampoco hay justificación para que el Ayuntamiento no asuma las obras y servicios que son de su competencia y que mejorarían mucho la calidad de vida de los residentes de la costa y la imagen de nuestras zonas de baño”, concluye.