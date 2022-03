CC exige al Ayuntamiento de Los Llanos “más agilidad” con las ayudas a las empresas

Coalición Canaria en Los Llanos de Aridane confía en que "la convocatoria de ayudas que ha anunciado Noelia García para las empresas afectadas por la erupción se tramite con urgencia para que sean realmente efectivas evitando el cierre de negocios locales", informa en nota de prensa.

“Esperamos que estas ayudas no se gestionen con la habitual lentitud de la alcaldesa y su equipo para que no pase lo mismo que con las ayudas Covid del año pasado, que aún no se han pagado”, señala el portavoz nacionalista, Fran Montes de Oca. “Y que se gestionen también mejor que el reparto de las donaciones, porque todavía hay muchos afectados que no las han recibido”.

"Teniendo en cuenta que, tal y como ha explicado la propia alcaldesa, la convocatoria de las ayudas depende del presupuesto de este año, que está sin aprobar, nos tememos que no llegará a manos de los autónomos y pequeñas empresas de Los Llanos hasta la segunda mitad del año”, advierte Montes de Oca.

“Reiteramos, por tanto, nuestra petición de agilidad y diligencia porque muchos puestos de trabajo dependen de estas ayudas que llevamos meses reclamando, desde el inicio de la erupción”, concluye el portavoz de CC.