CC de El Paso: “La oposición del PP en el municipio se basa en la difusión de datos falsos e información tergiversada”

Coalición Canaria en El Paso lamenta en un comunicado que “el Partido Popular en el municipio haya vuelto a lanzar una nota de prensa difundiendo datos falsos e información tergiversada, tratando esta vez de perjudicar la imagen de la Reventón Trail y desmereciendo el trabajo de las decenas de profesionales que han sacado esta carrera adelante después de dos años de cancelaciones y de un volcán”.

“El PP en El Paso ha derivado hacia una forma de hacer oposición política que va en contra de los intereses del municipio y de los ciudadanos y ciudadanas a los que representa, precisamente cuando más necesitamos una oposición seria, responsable, que aporte ideas y que haga crítica constructiva”, dice.

“Quien eligió durante el volcán ponerse un peto naranja e ir a ayudar a otro municipio y no ayudar aquí donde estaban los ciudadanos a los que representa, viene ahora a tratar de empañar los esfuerzos que desde el ámbito público y también privado se están haciendo para dinamizar y levantar la economía local y, con ello, la del Valle de Aridane y la de toda la isla. No sabemos dónde están sus intereses, pero, desde luego, no están con la gente de El Paso”, señala.

“La Reventón Trail, después de la cancelación de 2020 y la de 2021, logró llenar el cupo de inscripciones con 1833 deportistas, 472 en la categoría femenina. Igual que ha pasado en todo tipo de competiciones celebradas tras el levantamiento de las restricciones, el número de participantes fue sensiblemente inferior al número de inscritos. Un factor común es que la pandemia ha influido negativamente en la preparación de los atletas profesionales y ha desincentivado su participación y, por otro lado, el efecto anímico que generó el volcán se dejó notar también en la participación de los corredores palmeros no profesionales”, recuerda.

“Aún así, en la modalidad de maratón tomaron salida 121 deportistas, de los que 57 eran participantes populares y 64 de élite. Son cifras muy similares a las ediciones de 2018 y superiores a las de 2017”, asegura.

“Esta es la realidad de una carrera que en muy poco tiempo y gracias al esfuerzo de grandes profesionales se ha colado el panorama nacional e internacional y que tiene una indudable repercusión positiva para el municipio de El Paso, para el Valle de Aridane y para toda la isla”, explica Omar Hernández, vicesecretario local y portavoz municipal de CC. “¿Por qué trata el PP de empañar esta imagen justo cuando lo que necesitamos ahora es sumar para salir adelante tras la desgracia que nos ha tocado vivir?”, se pregunta.

“No es esta la única vez que el PP falsea datos o difunde información incorrecta. En los últimos meses hemos tenido varios ejemplos, como cuando reclamaron que no se cobrara el IBI a los afectados por el volcán, cuando, de hecho, no se cobra desde el 19 de septiembre y se devolvió lo cobrado a quienes lo pagaron antes de esa fecha; o cuando pidieron al Ayuntamiento una rebaja del precio del agua, obviando, por mala fe o por ignorancia, que El Paso uno de los municipios con el agua más barata gracias a que el Ayuntamiento asume todo el coste de la elevación sin repercutirla en los ciudadanos. Este, por cierto, es un problema que corresponde solucionar al Consejo Insular de Aguas que dirigen Mariano Hernández y Carlos Cabrera, ambos del PP”, remarca.

“Desde CC animamos al único concejal popular en el Ayuntamiento a que se informe bien de los asuntos municipales para que pueda ejercer su labor de oposición con más seriedad, sin difundir falsedades y, sobre todo, de manera constructiva, porque ahora deberíamos estar todos arrimando el hombro, no poniendo palos en las ruedas”, concluye.