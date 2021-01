CC en Puntagorda exige a la concejal vacunada que se disculpe ante los vecinos

Coalición Canaria (CC) en Puntagorda ha exigido a la concejala de Servicios Sociales, Mercedes Candelario, que se disculpe ante los vecinos y la sociedad palmera en general, por haber recibido la vacuna contra la COVID-19 sin que le tocara.

La portavoz nacionalista en el Ayuntamiento de Puntagorda, Mónica Gómez Curiel, hizo esta exigencia durante un pleno ordinario celebrado en la noche de este lunes, y pidió explicaciones a la concejal socialista sobre su vacunación.

Una vacunación que Mónica Gómez calificó de "vergüenza y pena", argumentando que "su actitud en este sentido no corresponde con la buena labor que había venido desarrollando al frente de ese departamento municipal".

Gómez Curiel dijo en el pleno que "no pido la dimisión porque eso ya lo ha hecho el presidente del Gobierno de Canarias y máximo responsable del Partido Socialista en las islas, pero sí le pido que se disculpe ante los vecinos y vecinas de Puntagorda y la sociedad palmera".

La concejal de Servicio Sociales, Mercedes Candelario, indicó que ella se había vacunado porque "así lo habían pedido desde Sanidad, y por eso la dirección de la Residencia de Mayores me incluyó en el listado de vacunación".

La edil explicó que su trabajo consiste en "estar en constante contacto con los residentes y para protegerlos a ellos me he vacunado, pues sería una irresponsabilidad no hacerlo".

El alcalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, leyó lo recogido en la Estrategia de Vacunación frente a la COVID-19, donde textualmente se dice que "el primer grupo de prioridad de vacunación es el de residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabajan en residencias de personas mayores; especificando además que todas las personas que trabajan en estos centros, incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios (administrativos, limpieza, cocina, etcétera…) están contemplados en esta categoría".

"Ante lo que aquí se dice", señaló el alcalde, "es por lo que hemos interpretado que nuestra concejal de Servicios Sociales debía ser vacunada".

En respuesta a esto, la portavoz de Coalición Canaria dijo que "de los 8.000 municipios que tiene España, este sería de los pocos que interpretan ese documento de la manera que lo han hecho", recordando además que las directrices desde el Gobierno han sido claras con respecto al proceso de vacunación, y lamentándose por los múltiples casos de políticos vacunados que se están dando a conocer en las últimas horas.