El Ayuntamiento de El Paso aprueba el presupuesto más elevado de su historia con 8,7 millones para 2020

El Ayuntamiento de El Paso, en el pleno extraordinario celebrado en la tarde de este martes, aprobó “el presupuesto municipal más alto de su historia y con mayor prontitud”, se informa en nota de prensa. El documento económico para el 2020, asciende a 8.705.594,93 euros, lo que supone un incremento del 11,72%, cerca de un millón de euros más que en el año anterior. Una evolución positiva que sitúa los indicadores de salud financiera que establece la Ley por encima de los niveles exigidos, que se manifiesta con un Ratio de Remanente de Tesorería de 7.056.909,83€ en base a los resultados de la liquidación del ejercicio de 2018.

“El presupuesto, aprobado con los votos a favor del grupo de Gobierno CC, contó con el voto en contra del PSOE, a pesar de haber votado de forma favorable en la Comisión y sin exponerse argumentos durante el pleno que justificaran su cambio de opinión, así como la abstención del Grupo Mixto”, señalan.

En cuanto al desglose del presupuesto, se incrementan las partidas para mejorar los servicios municipales y las destinadas a inversión con un total de 1.292.937,70 euros, lo que permite reforzar la línea de crecimiento y desarrollo socioeconómico y turístico del municipio vinculado al impulso de nuevos proyectos estratégicos. Del mismo modo, se consolida el gasto prioritario en Servicios Sociales, potenciándose además la formación y las políticas de empleo, así como la seguridad o la mejora de infraestructuras, donde también se registra un aumento.

El alcalde, Sergio Rodríguez, señala que “nos sentimos especialmente orgullosos de mostrar estas cuentas que son reflejo de la buena salud financiera del Ayuntamiento, que cumplen además con los parámetros que nos demanda la Ley de Estabilidad Presupuestaria y nos permiten seguir en la línea de crecimiento en la que hemos situado a nuestro municipio. Lo hacemos además sin subir tasas ni impuestos y favoreciendo la creación de empleo y el desarrollo del comercio. Con este presupuesto prestamos especial atención a los sectores de la población más vulnerables, dando respuesta a las demandas de nuestras familias y colectivos. Las ayudas al estudio, a las asociaciones o grupos culturales, de mayores o deportivos, son un ejemplo de ello”.

“El documento económico está claramente orientado a potenciar el ámbito turístico, destacando, por ejemplo, la compra de la tercera fase de Monterrey para poder asumir el acuerdo alcanzado con la familia, así como las partidas vinculadas a la redacción del proyecto del Hotel Escuela que albergará sus instalaciones. También para el Museo Forestal del Pino de la Virgen y el Parque Temático proyectado para la ‘Hacienda del Pino’ o el impulso de nuevos circuitos de turismo deportivo. Todo ello unido al desarrollo de nuevos recursos hidráulicos o el incremento en materia de seguridad y prevención de incendios”, añade.

“Se trata por tanto de unas cuentas que buscan el desarrollo de El Paso, que recogen asimismo la dotación económica para la definitiva puesta en marcha de la Escuela Infantil Municipal, pero también la adaptación de la Unitaria de Tajuya para poder acoger en el municipio Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAES). En este sentido, el acondicionamiento de inmuebles, junto a las mejoras en el alumbrado y asfaltado de calles, de la red de saneamiento, así como nuevas zonas de aparcamientos, conforman otras de las actuaciones a las que hemos dado prioridad”.

“Ante estas cuentas me llama poderosamente la atención la actitud del grupo mixto al ni siquiera razonar su abstención y sobre todo la de un PSOE, que no solo no insta a sus compañeros del Gobierno de Canarias a apostar por proyectos estratégicos para nuestro municipio como la ejecución del Hotel Escuela Monterrey, posicionándose con ello claramente en contra de los intereses de El Paso, sino que, después de votar en favor en la Comisión de cuentas, hoy votan en contra, sin argumentar su razonamiento sobre unos presupuestos que vienen a dar cobertura al compromiso adquirido por este Ayuntamiento hace dos años y que permitirá tener un recurso alojativo y formativo importantísimo que tendrá una gran incidencia en la creación de actividad económica”, concluye el regidor local.