“La sociedad desconoce aún las dificultades de las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”

“La sociedad desconoce todavía las dificultades con las que se enfrentan en el día a día las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo”, asegura Fayna Martín, coordinadora del Área de Familias del movimiento asociativo Plena Inclusión Canarias, que participa en la novedosa jornada online Concilia El Paso, una iniciativa cuyo objetivo es convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.

“Creo firmemente que los servicios de conciliación familiar deberían ser reconocidos como derecho y prestados por las administraciones públicas dentro de su catálogo de prestaciones, y de esta manera, las familias no tendrían que depender de posibles subvenciones o ayudas que pueden llegar a las ONG’s para poder conciliar su vida”, afirma.

La coordinadora del Área de Familias de Plena inclusión Canarias, Fayna Martín, asegura que, en la actualidad, “todavía la sociedad desconoce las dificultades con las que se enfrentan las familias de personas con discapacidad intelectual o de desarrollo día a día y el impacto que supone la discapacidad en el funcionamiento familiar”.

Martín ve muy positivas iniciativas como la de Concilia El Paso porque “son muy importantes todas las campañas que den visibilidad a la realidad de las familias y a sus preocupaciones. Desde el momento del diagnóstico tienen que forjar un camino para el que no estaban preparadas. Y ese camino será a lo largo de su vida, pasando por las diferentes etapas vitales de su familiar con discapacidad. Generalmente ponemos el foco de atención para la prestación de apoyos en la persona con discapacidad, pero a la familia también necesita apoyos, centrándonos en sus prioridades y empoderándola”.

Para la coordinadora del área de Familias del colectivo Plena Inclusión Canarias sería fundamental que existieran “políticas sociales que dieran respuesta a las necesidades que tienen las familias para conciliar las familias con personas con discapacidad intelectual”.

Por ello, considera que cualquier organismo público o privado debería exigir que los servicios que se presten a la comunidad, tipo campamentos de verano, ludotecas, instalaciones deportivas, bibliotecas, … cuenten con personal cualificado y en número adecuado que pudiera atender y apoyar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en un contexto natural e inclusivo, porque es muy difícil poder conciliar si no tienes acceso a recursos comunitarios con personal formado”.

Fayna Martín ha sido una de las ponentes de la jornada online Concilia El Paso, una iniciativa del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso y la asociación Karmala Cultura. Esta jornada tiene como objetivo convertirse en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias con un denominador común: la familia y la conciliación.

La participación de Fayna Martín en esta jornada, con su charla La conciliación en familias con personas con discapacidad intelectual, puede verse a través en la página de Facebook del Ilustre Ayuntamiento de El Paso (@AyuntamientodeElPaso), donde ya está disponible para su consulta, y en el Facebook de Karmala Cultura a lo largo de esta semana. La última cita de esta jornada será este sábado 27 de junio, a partir de las 12:00 horas, donde se desarrollará una mesa de experiencias online.

Las personas interesadas en participar en dicha mesa de experiencias podrán hacerlo a través de la plataforma ZOOM con un código que también se publicará en la página de Facebook del Ayuntamiento de El Paso.

En su charla La conciliación familiar con personas con discapacidad intelectual, Martín explica “las necesidades de las familias que tienen un hijo con discapacidad intelectual o del desarrollo junto con las dificultades que tienen para poder conciliar a nivel social, laboral y familiar”.

“El que las familias, en su día a día, tienen que estar en continua alerta es una realidad. La sociedad, los recursos del entorno, los profesionales de la salud, de la educación, de las administraciones públicas, no cuentan con la formación adecuada para apoyar y promover oportunidades para las personas con discapacidad y a sus familias. Las familias no sólo necesitan conciliar desde el punto de vista laboral o formativo, sino también lo necesitan para poder dedicarse un tiempo para sí mismas, para cuidarse y para poder dedicar tiempo de calidad a sus otros hijos sin discapacidad, … pero tienen grandes dificultades para hacerlo. Lo que para algunas familias consiste en pedirle a los abuelos, tíos o vecinos que cuiden de sus hijos, la red de apoyo natural de las familias con hijos con discapacidad con grandes necesidades de apoyo se reduce mucho y necesitan contar con personas cualificadas, cosa que supone un coste económico que muchas familias no pueden hacer frente”.

Fayna Martín es coordinadora de del área de Familias del colectivo Plena Inclusión Canarias, una organización que representa en Canarias a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y a sus familias. Desde hace más de 35 años trabaja para promover la inclusión de estas personas y de sus familias en la sociedad.

Este movimiento asociativo tiene como misión contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y Plena inclusión Canarias está formada por 26 asociaciones, fundaciones y centros especiales de empleo. Están presentes en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y La Palma.

Plena inclusión Canarias pertenece al movimiento asociativo de carácter nacional Plena inclusión conformado por 17 federaciones autonómicas y casi 900 asociaciones.