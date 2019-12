El PSOE de El Paso muestra su preocupación por nuevas actividades industriales en el acceso al Parque Nacional de La Caldera

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de El Paso, en una nota de prensa, ha mostrado su “preocupación por nuevas actividades industriales en el acceso al Parque Nacional de La Caldera de Taburiente”. Al efecto señala “la posible instalación de una planta de hormigón hidráulico” que “se podría implantar en breve en la zona”.

En la nota señala que “a la minería extractiva en canteras y a la planta de tratamiento de residuos urbanos –que ya realiza Áridos El Riachuelo- se le quiere sumar ahora, por lo visto, una nueva instalación para fabricación de hormigón hidráulico”.

Apunta que “el documento que se ha hecho llegar a conocimiento del Grupo Municipal Socialista parece tener todas las trazas de verosimilitud y está fechado en el mes de septiembre de este año desconociéndose si ha tenido entrada en el Ayuntamiento de El Paso”.

Añade que “mientras esto ocurría, el Grupo Municipal Socialista trataba de obtener datos desde los servicios municipales sobre las actividades de la empresa Áridos El Riachuelo con notable dificultad”. Indica que “reglamentariamente el acceso a la información debe obtenerse en un plazo de cinco días mientras que la tardanza para obtener información en este caso fue de un mes y doce días”.

Expone que “en la documentación obtenida del Ayuntamiento, la altura del talud de excavación por parte de la empresa está contemplado en 5,5 metros que redondean a 6 metros con caída final de 25 metros que entendemos es la profundidad máxima a la que legalmente podrían llegar; ahora en el nuevo documento se reconoce que la planta de hormigón hidráulico pueden colocarla a 50 metros de hondura en relación al perímetro circundante, en una oquedad artificial que duplica la profundidad permitida”.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha manifestado a La Palma Ahora que en el Ayuntamiento no se ha solicitado todavía licencia sobre el referido proyecto de la planta de fabricación de hormigón en el espacio que “ya está degradado”. Dijo que la citada zona es suelo rústico de protección minera y, por tanto, “cabe ese tipo de actividad”. Ha precisado que es “un tema del Plan Insular, aunque, llegado el caso, se tendrá que pedir licencia también al Ayuntamiento”. Ha subrayado que la repetida actividad “necesita autorizaciones sectoriales de Industria y del Cabildo y, por ultimo, licencia del Ayuntamiento, que no la puede dar si no tiene las autorizaciones sectoriales”.

El Grupo Socialista, en la nota, señala que “el alcalde, Sergio Rodríguez, ha dicho públicamente que ‘me gustaría resaltar el compromiso de entidades como Áridos El Riachuelo, que ha cedido suelo al Ayuntamiento y participa activamente en la recuperación de la zona’ como si esta empresa jamás hubiera removido un hoyo y no estuviera obligada a la restauración de la zona extractiva”.

También indica que “la Reserva Mundial de la Biosfera y Áridos El Riachuelo, en una reciente nota de prensa, que parece ser de la Fundación Canaria Reserva Mundial de la Biosfera La Palma, y decimos parece porque a veces da la impresión de ser conjunta con Áridos El Riachuelo, donde canta las bondades de la empresa de la siguiente forma: ‘Prueba de su buena predisposición ha sido la cesión de parte de sus terrenos a la vía pública para mejorar paisajísticamente el entorno’. Y tenemos que decir que según los propios documentos de la empresa 'cuanto más terreno cede, más dinero gana porque se libera del deber de restauración”.

Apunta que “en sus documentos, Áridos El Riachuelo está interesada en la construcción de la balsa de riego de cabecera de la Red de Riegos de El Paso en los terrenos donde previamente ellos han extraído sus áridos”.

Desde el Grupo Municipal Socialista, concluye, “no deja de causar perplejidad la firma del Proyecto Integral de Custodia del Territorio para la conservación y el buen uso de los recursos naturales y paisajísticos del municipio, cuando, quince días más tarde, te enteras por casualidad de que, quizás, lo que puedan estar custodiando es una planta de hormigón hidráulico”.

Por último, concluye, “los socialistas creen necesario informar que la extracción de áridos en el acceso a La Cumbrecita y al Pino de La Virgen reporta de forma ordinaria al Ayuntamiento 7.212,12 euros al año, ni un céntimo más, ni un céntimo menos según certificación de la Intervención Municipal”.