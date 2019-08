Juan Antonio González recuerda a su madre ‘Nievitas la maestra’ en el pregón de La Vendimia

Este viernes, el pueblo de Fuencaliente dio comienzo a una nueva edición de las Fiestas de la Vendimia. Y lo hizo con el tradicional pregón, que corrió a cargo del prestigioso arquitecto Juan Antonio González, se indica en una nota de prensa del Ayuntamiento. Este último, con la Plaza de San Antonio Abad como testigo, entonó unas profundas palabras dirigidas a su madre, la maestra doña María Nieves Pérez Rodríguez, en reconocimiento a sus décadas de labor docente.

Al comienzo del acto el alcalde del municipio, Gregorio Alonso, quiso rememorar a do Eliseo Carballo, bodeguero de la localidad y persona "que participaba activamente de las fiestas, muy vinculado a los malvasía y que explicaba siempre que tenía oportunidad el proceso de la pisa de uva", aseveró.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Celia Santos, destacó que este pregón hacía alusión a la trayectoria de Nievitas la maestra. "Era muy querida por sus alumnos y enseñó mucho dentro y fuera de las aulas. Todos la guardamos en nuestro corazón", indicó la edil.

El hijo de la homenajeada, Juan Antonio González, hizo un extenso repaso por todas las vivencias que, tanto a él como a su madre, lo vinculaban al pueblo de Fuencaliente. Especialmente, en el plano emocional y afectivo: "Este es un homenaje a toda una generación que dio lo mejor de sí mismos para ofrecernos un futuro mejor, una generación a la que admiro profundamente".

"Para ella un pequeño grupo de alumnos en una alejada escuela unitaria, se convertía en lo más importante del mundo. La educación era una inversión de futuro en la que se consiguen los mejores resultados educando a los niños desde el cariño y el respeto, algo que sería una constante en su práctica como maestra", promulgó el pregonero.

Juan Antonio González Pérez obtuvo en 1990 el título de arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) donde es, desde 1993, profesor asociado de proyectos arquitectónicos. Codirige un estudio de arquitectura con sede en Santa Cruz de Tenerife desde 1997, y ha sido durante una década vocal de Cultural del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, en su demarcación para las islas de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Durante su trayectoria profesional, ha recibido varios reconocimientos internacionales relacionados con su materia de estudio. Entre ellos, destacan la medalla de bronce en la Bienal Miami + Beach (2003), el premio internacional ar+d Awards for Emerging Architecture o el Premio de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea Mies van der Rohe, así como el Iakov Chernikhov International Prize. Las obras de González Pérez también han sido publicadas en medios especializados del panorama nacional e internacional. Y a título particular, ha participado en exposiciones en el Pabellón de España de la VIII Muestra Internacional de Arquitectura de Venecia, el MoMA de Nueva York, My Public Space (Rotterdam, Holanda) o el Museo Benakis, en Atenas. Una vez finalizada la intervención del pregonero, se produjo la actuación de Consuelo Álvarez Lorenzo, que interpretó Canto a mi tierra con letra de Dulce María. Asimismo, las personas asistentes pudieron escuchar las explicaciones del maestro jubilado e Hijo Predilecto de Fuencaliente, Pedro Pérez, que describió el proceso por el que pasa el fruto de la vid según el método tradicional de pisa de uvas. Finalmente, hubo una demostración in situ de dicha técnica, de la mano de la familia Calero.