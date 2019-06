El alcalde Garafía gestionará Agricultura y Ganadería y “otras áreas fundamentales” para el municipio

El grupo de Gobierno de la Villa de Garafía, en una nota de prensa, agradece “al portavoz del grupo Coalición Canaria, Borja Rodríguez, el interés mostrado por el reparto de las áreas y, especialmente, por aquellas que afectan al sector primario. No obstante, queremos informarle de nuevo, tal y como se hizo en el pleno del día 27 de junio, que las áreas no delegadas explícitamente en alguno de los concejales las ostenta el propio alcalde, quien llevará todas las no delegadas”.

Así, se apunta en la nota, "será el alcalde de la Villa de Garafía, Yeray Rodríguez, quien lleve las áreas de Agricultura y Ganadería, así como Transparencia, Participación Ciudadana, Recursos Humanos, Hacienda, la Oficina Técnica, Nuevas Tecnologías y otras fundamentales dentro del municipio". Añade que “no será ningún concejal quien las lleve, aunque se trabajará desde la Alcaldía, conjuntamente con el resto de las áreas y sus concejales delegados, para desarrollar y potenciar el sector primario, así como para dar solución a los muchos problemas que surgen cada año”.

En cuanto a la delegación de Artesanía, indica, “está incluida dentro de las funciones de las áreas de Cultura y de Desarrollo, desde las cuales, sus respectivas concejalas trabajarán para su defensa, su promoción y su potenciación”.

Por otro lado, la delegación de Medio Ambiente “no es nueva. Ya Martín Taño, en el año 2015 delegó esta área en un concejal. En el último año, precisamente, Martín Taño llevó únicamente un área, Turismo, aparte de la Tenencia de Alcaldía, al igual que ocurre actualmente, por lo que es incomprensible la molestia del portavo”z.

El reparto de las áreas que se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de la Villa de Garafía, “con el objetivo de trabajar por el desarrollo y la mejora del municipio y los servicios que desde esta institución se ofrece a los vecinos y vecinas”, el siguiente:

-Concejal delegado de Obras e Infraestructuras Públicas: José Ángel Sánchez Rodríguez.

-Concejala delegada de Servicios Sociales, Cultura y Fiestas: Glemis Rodríguez Pérez.

-Concejal delegado de Servicios Públicos, Deportes, Protección Civil y Emergencias: José Miguel Castro García.

-Concejala delegada de Desarrollo, Empleo, Turismo, Juventud y Educación: Vanesa Pérez Pérez.

-Concejal delegado de Medio Ambiente: José Francisco Hernández Herrera.