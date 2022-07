García Leal: “Si el Estado no paga de inmediato las facturas de Los Llanos puede verse comprometida la economía del municipio y de La Palma”

El Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, a través de su alcaldesa, Noelia García Leal, ha hecho balance de cómo avanza la reconstrucción del municipio, 10 meses después de que se produjese la erupción, y ha señalado que “Aridane y sus vecinos son nuestra única prioridad”. Cabe recordar que este municipio ha sido el más castigado por la erupción del volcán, informa el consistorio en en nota de prensa.

En materia de vivienda, García Leal ha recordado que “se han cedido cuatro viviendas de la Casa de Los Maestros; se ha puesto a disposición del Gobierno de Canarias más de 26.000 metros cuadrados de suelo urbano, para la instalación de las casas modulares, en las zonas de El Jable, La Montaña y El Roque; se han otorgado seis licencias para construir en suelo rústico, a través del Decreto Ley aprobado por el Ejecutivo Regional, convirtiéndonos así en el primer y único Ayuntamiento del Valle, hasta el momento, en concederlas. A lo que se suma que también hemos sido el único Consistorio en devolver a los vecinos el IBI correspondiente al año 2021. A todo esto hay que añadir que se han instalado, en tiempo récord, casi 30 kilómetros de tuberías en la zona de Las Manchas para dar agua de consumo a las personas que iban regresando a sus hogares, y también se han instalado 200 contadores de agua y se han repuesto alrededor de otros 50, en las zonas afectadas por el volcán”, detalla.

Por otro lado, en relación a la recuperación social y económica, la alcaldesa ha señalado que “se ha hecho un importante trabajo para ofrecer apoyo psicológico y atención social a los damnificados, con la contratación de más de 20 profesionales durante la emergencia volcánica. A esto se suma, afirma, que el Consistorio ha recibido, recientemente, una ayuda de 1,5 millones de euros procedentes de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, del Gobierno de Canarias. Una inversión que nos va a permitir seguir ayudando y apoyando a nuestros vecinos, un compromiso que adquirió este equipo de Gobierno desde el primer día, y que se ha acentuado aún más tras la erupción del volcán”.

También ha explicado que “en estos momentos se está trabajando en conseguir inversión para recuperar el Polígono Industrial del Callejón de La Gata. Cabe recordar que el Estado se comprometió a hacerse cargo de la mitad de los gastos, pero la otra mitad es inviable que la pueda asumir el Ayuntamiento. Por este motivo, estamos valorando distintas posibilidades, porque nuestro objetivo es que esta zona se recupere cuanto antes”.

Además, se ha referido “a los cuatro millones de euros que recibirá el municipio dentro del Plan de Sostenibilidad Turística, procedentes del Gobierno de España y de Canarias, que contará con 16 intervenciones, y que estamos seguros que nos va permitir seguir impulsando dos sectores tan importantes para la economía municipal como es el turístico y al sector primario”.

Comisión Mixta

La alcaldesa ha confirmado que este martes, día 20, llevará a la Comisión Mixta “la delicada situación que está viviendo los vecinos de Puerto Naos, La Bombilla y El Remo, y desde el Ayuntamiento pediremos que se mantengan las ayudas al sector empresarial de esta zona hasta que puedan volver a abrir sus negocios, además de solicitar que se amplíe del Decreto Ley del Gobierno de Canarias, para que las personas cuya primera vivienda se encuentre en Puerto Naos, La Bombilla y El Remo, y quieran construir en suelo rústico, puedan hacerlo”.

Asimismo, reconoce que aprovechará para “pedir mayor agilidad al Gobierno de Canarias para el reparto de las viviendas a los afectados, ya que aún son muchas las familias que están esperando por un nuevo hogar para poder recuperar su vida cuanto antes”, señala. Y asegura que espera que el Gobierno de España “vuelva a responder favorablemente a su petición para que los vecinos que aún no han regresado a sus casas queden exentos de pagar el IBI 2022, como ya pasó en 2021 también por petición suya, porque es profundamente injusto que si estos vecinos no han vivido en sus casas tengan que hacer frente a este gasto, y más en un momento tan difícil como el que están viviendo”, afirma.

También volverá a poner sobre la mesa “la urgente necesidad de que se transfieran las ayudas del Estado a las administraciones locales, porque los ayuntamientos hemos asumido importantes gastos de manera directa, pero también de manera indirecta, con el objetivo de dar soluciones y respuestas a las necesidades de nuestros vecinos, pero las prometidas, y ansiadas, ayudas no terminan de llegarnos”. Asimismo, reconoce que “si el Estado no paga de manera inmediata las facturas que le han hecho llegar desde el Consistorio, es posible que no solo el municipio vea comprometida su economía, sino que se vea la de toda la isla. No podemos olvidarnos que Los Llanos es uno de los municipios que mayor actividad económica tiene de La Palma”, concluye.