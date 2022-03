El Grupo Socialista de Breña Baja lamenta “la incapacidad del PP” para ejecutar el presupuesto, “necesario para salir de la crisis”

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Breña Baja critica en nota de prensa que “el Gobierno municipal del Partido Popular (PP), con mayoría absoluta, haya sido incapaz de ejecutar el Presupuesto del ejercicio 2021”.

Para el PSOE de Breña Baja esta situación supone un claro ejemplo de la “ineficaz gestión económica del grupo de Gobierno del PP a lo largo de los últimos mandatos”. “Mientras presumen constantemente de obras para el municipio, la realidad es que el presupuesto para inversiones reales apenas supera el 10% y hay continuos retrasos”, añaden.

Los socialistas subrayan que Breña Baja “está estancada” y “no ha contado con los cambios estructurales y de envergadura en las infraestructuras que requiere o la necesaria dinamización económica en los últimos años, ni se le espera”. “El alcalde no será recordado por las mejoras en el municipio, que lleva igual desde hace 11 años”.

En todo caso, advierten de que “el municipio ha empeorado: ha desaparecido casi todo el tejido comercial, desde la tienda de deportes o la mercería, pasando por la librería o la tienda de regalos. No se puede comprar ni un lápiz en el municipio, tienes que ir a Breña Alta o Santa Cruz de La Palma. Breña Baja es un municipio dormitorio sin pretenderlo. Hay otras localidades de la isla con menos población pero más dinamismo y actividad económica”, señala Ana García, portavoz del PSOE de Breña Baja.

En opinión de Ana García, son varios los problemas de gestión en el ayuntamiento gobernado por el PP. “El alcalde es también concejal de obras, a la vez que senador y se encuentra ausente con frecuencia, lo que ha supuesto un retroceso en cuanto al cumplimiento de plazos, procedimientos, licitaciones y contratos. Lo que se traduce, a su vez, en un presupuesto plagado de acciones pequeñas, apaños que no suponen verdaderos cambios que repercutan en la mejora de la vida del municipio pero que oportunamente, pueden ser mediáticos”. Asimismo, ha emplazado al Gobierno municipal del PP a que lleve a cabo un plan de acción para ponerse al día con la Ley de Contratos.

Por otra parte, indica que “nos parecen perfectas las actividades deportivas y culturales desarrolladas en el municipio. El deporte es imprescindible para la salud, pero sin ser la promoción deportiva, los eventos deportivos organizados por el ayuntamiento, no suelen tener como beneficiarios a los propios vecinos”, dice García.

La portavoz socialista considera “incomprensible que el alcalde presuma en el pleno de hoy, 17 de Marzo, de 1,1 millones de superávit (bastante abultado) y de usar remanentes para las obras, ”cuando la existencia de superávit en una Administración pública es síntoma de estancamiento y poca previsión. Los beneficios de un ayuntamiento deberían servir para que los vecinos puedan vivir mejor. El dinero está para gastarlo, con planificación y cabeza. Además, la incorporación de 2,5 millones de remanentes para 2022, en un presupuesto de 6,8 millones, solo demuestra incompetencia y no ahorro: significa que 2,5 millones de euros no han sido ejecutados anteriormente según lo presupuestado“.

“Después de cuatro años del cambio en la normativa de contratos, el PP de Breña Baja sigue trabajando sin prioridades para el desarrollo del municipio e improvisando en el área económica, levantando todos los reparos efectuados por el interventor y sin regularizar contratos o convenios con empresas y asociaciones que llevan años realizando servicios para el ayuntamiento como son el servicio de recaudación o el convenio con el Cit-Tedote”, afirma Ana García, quien añade que “los retrasos e incumplimiento de plazos ocurren y obstáculos también aparecen, pero cuando son sistemáticos es mala gestión”.

Para García, “por ejemplo, no es normal que se presuma de obras cuando no consigue terminarlas”, poniendo como ejemplo el Parque de Ocio de Los Cancajos que comenzó en 2017 y ha sufrido varios parones“. Recuerda que en febrero de 2021 se consiguió 600.000 euros de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para terminar la obra, al estar en un núcleo turístico, pero ”desgraciadamente de ese dinero no se ha gastado ni un euro todavía“.

Recuerda que el alcalde, en febrero de 2021, anunciaba el reinicio “de forma inminente, y sin interrupción” de las obras del Parque de Ocio, para quedarse en eso, en una declaración. Además, el propio alcalde, Borja Pérez, pidió disculpas incluso a las vecinas y vecinos del municipio por el retraso de varios años de esta obra, reconociendo su falta de eficacia.

“La mayor desgracia, sin embargo, es que el Parque de Ocio de Los Cancajos, o su versión anterior, lleva cerrado desde 2011. Así que toda una generación de niñas y niños en Breña Baja ha crecido sin un parque infantil decente o instalaciones deportivas, teniendo que ir a otros municipios para ello. Y por si fuera poco, exhibiendo de forma permanente una zona en situación de obra en pleno núcleo turístico de Los Cancajos”.

Ana García lamenta que Breña Baja “se convierte sin remedio en pueblo dormitorio, aun cuando Los Cancajos es el único núcleo turístico actualmente abierto en la isla”. “Fuera del horario laboral, Los Cancajos está muerto y antes del volcán o del Covid tampoco ha sido un revulsivo económico para los vecinos”, sostiene la portavoz socialista, quien considera “una pena que dada la situación geográfica privilegiada de Breña Baja, con la cercanía del aeropuerto, disponer de un núcleo turístico y lugar de paso inminente hacia otras partes de la isla, no se traduzca en beneficio económico para sus habitantes”. “Son imprescindibles las acciones encaminadas a favorecer la economía local, dada la profunda crisis turística que sufrimos desde hace dos años”, reclama.

“Lamentamos la pobre gestión del Grupo de Gobierno del PP en Breña Baja y, sinceramente, esperamos que nuestra denuncia sirva para cambiar la situación. El PSOE de Breña Baja tiene la mano tendida para el diálogo y cooperación con la finalidad de que nuestro pueblo tenga la relevancia que se merece”, concluye.