El Paso inicia La Bajada del Pino “más emotiva y deseada”

El Paso inició este domingo el programa de actos de la Bajada de Nuestra Señora del Pino con el pregón a cargo de Miguel Ángel Morcuende, que ocupó el cargo de director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) durante la erupción. “Hoy, después de un paréntesis obligado por la pandemia, comienza oficialmente la Bajada de Nuestra Señora del Pino 2022, la más emotiva y deseada de cuantas hemos vivido, con la izada en el Pino de la Virgen y en la iglesia de la Inmaculada de Bonanza, el lectura del pregón y presentación de las candidatas a Romera Mayor e Infantil”, señala el alcalde, Sergio Rodríguez.

Para la concejala de Cultura y Fiestas, Irinova Hernández, “este año, de manera excepcional, la Bajada se conforma, no solo como una gran fiesta, sino como un sentimiento de unidad, devoción y esperanza para nuestro pueblo que, tras dos años de grandes dificultades, puede ver en esta celebración un punto de inflexión para la recuperación económica y la reconstrucción del municipio, tanto en la parte física como en la emocional, la Bajada nos ayudará a evadirnos de los sucesos tan graves que nos ha tocado vivir”. Además, Hernández apunta que “esta Bajada mantendrá el espíritu de siempre, pero, esta vez, con un matiz especial, donde actos como la visita de La Virgen a los barrios afectados por la erupción volcánica cobrarán un especial protagonismo”.

El Ayuntamiento, en una nota de prensa, señala que el municipio de El Paso ha dado el pistoletazo de salida a las Fiestas de la Bajada de la Virgen del Pino 2022 con la lectura del pregón por parte de Miguel Ángel Morcuende y la presentación de las candidatas de Romera Mayor e Infantil.

En su lectura del pregón, el que, hasta su reciente jubilación, fue director técnico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, destacó el orgullo sentido al ser elegido pregonero y dio inicio a su texto apuntando que “hay esperanza y futuro tras la tragedia que este pueblo y sus gentes, a las que me siento muy cercano, vivieron hace ya casi un año, cuando nos vimos sacudidos por este evento eruptivo que ha dejado una honda cicatriz en nuestras vidas”.

Morcuende remarcó en su discurso la fortaleza del pueblo pasense, afirmando que “pregonar debe ser verdad, y no podría ser honesto si no digo hoy aquí, como anunciante de la buena nueva de este encuentro, que sé que el pueblo, que los barrios y quienes los habitan y dan sentido por medio de la fe a esta celebración, llegan a estas fiestas con una herida abierta que tardará en cicatrizar, y que lo hará, estoy seguro, desde la fortaleza y la resiliencia de ustedes, vecinos, hombres y mujeres, ancianos y niños”. “La fiesta es reflejo no solo de este momento, de los recuerdos y la experiencia vital de cada uno, sino de la identidad forjada por la historia de vuestros antepasados en un recorrido que no siempre ha sido fácil, un recorrido plagado de épocas de sacrificio, incluso de aceptación, pero nunca de conformismo; con etapas plenas de lucha para conquistar el futuro y perpetuarlo, y alumbrar el horizonte de los que vendrán” añadió.

El pregonero continuó su discurso subrayando la importancia de la fe como sentimiento de unidad entre los vecinos y vecinas de El Paso, sobre todo, tras los hechos acontecidos durante los pasados meses y señaló la importancia de La Bajada como ventana hacia la esperanza, que, según sus palabras “tras la erupción del volcán, será para todos los vecinos, para sus barrios, especialmente emotiva”. Asimismo, en un momento de marcada emoción, Morcuende trasladó su profundo agradecimiento al municipio y destacó que “una parte de mí se ha quedado para siempre en El Paso”.

Miguel Ángel Morcuende, también, hizo alusión a las grandes experiencias que le ha aportado trabajar en la protección y el cuidado de los entornos naturales de la Isla y, en especial, a La Caldera de Taburiente y finalizó declarando su deseo de que estas fiestas constituyan un aliciente para recuperar la alegría tras los pasados eventos y reiterando su agradecimiento con las siguientes palabras: “Les anuncio, les convoco y les llamo, queridos vecinos, a la fiesta y lo hago con un sentimiento de gratitud, porque este municipio de El Paso, es ya para siempre, parte de mí vida”.

Como es tradición, al finalizar el pregón tuvo lugar la presentación de candidatas a Romera Mayor e Infantil de la Bajada de la Virgen del Pino 2022 y el sorteo del número correspondiente al orden de salida en la Gala de Elección de la Romera que tendrá lugar el próximo 4 de agosto a las 21:30 en la Plaza Francisca Gazmira.