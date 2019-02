‘Amor a mí’, fantasía ganadora de la Gala Gran Dama del Carnaval de Los Llanos.

Amor a mí, de RyC Diseños, que lucía Ángela León Acosta, fue elegida por el jurado como fantasía ganadora de la Gala Gran Dama del Carnaval de Los Llanos de Aridane 2019. La candidata recibió el cetro que la proclama como clara vencedora de manos de la alcaldesa, Noelia García Leal, y de la Gran Dama del Carnaval 2018, Lupe Ventura Acosta. Un galardón que eleva a sus creadores Riverol y Cárdenas a lo más alto, ya que con su arte y creatividad han logrado en esta edición cosechar su particular had trick y alzarse con los tres premios a las fantasías ganadoras, tanto en la gala adulta, como infantil y Gran Dama, informan en nota de prensa.

Además, el jurado otorgó el primer premio a la fantasía Gran Dama del Carnaval de Los Llanos de Aridane 2019 a Diosa del Mar, Hija de la Luna, diseñada por Pipo Gómez y que lucía Ana María Cáceres Gómez. En segundo y tercer puesto, se situaron las fantasías Bañada por el eclipse de Luna que lucía Eustolia García Barreto, y Ojalá que llueva, que portaba Juana Marina Rodríguez Pérez, ambas diseñadas por Francisco Javier Rodríguez Pedrianes.

La apertura de la gala, que presentaron con gran habilidad Herminda y Nieves, corrió a cargo de la agrupación Una Hora Menos en Canarias, dirigida por Catalina Weinrich Dettman y que tocaron La Polca de la Pulga y El Piojo y Cielito Lindo. Además, también actuaron las agrupaciones folclóricas La Dichosa, dirigida por Francisco Ventura y que interpretaron Prisionero de tus Brazos y Popurrí Carnavalero, así como La Ilusión, bajo la batuta de Adelto Plasencia y que deleitó al público con temas como Méjico Lindo y Querido y Feria de Las Flores y La Era, dirigida por Consuelo Carballo y que tocaron Ojitos Verdes y Esos Altos de Jalisco.

Tras desfilar el primer bloque de candidatas, subieron al escenario Las Camelias dirigida por Francisco Ventura y que tocaron Probablemente y Me gustas mucho y la Agrupación Magdalena Carballo dirigida por Consuelo Carballo y su tradicional Popurrí dieron paso al segundo bloque de candidatas que fueron recibidas con un caluroso aplauso por el numeroso público que se concentraba en la Plaza Juan Pablo II de Los Llanos de Aridane.

La Murga CEPA Guayafanta, dirigida por Marcos Lorenzo, y su A mí no me cuentes milongas que en el CEPA me tienen en la buena onda, Los Conejos Inolvidables, bajo la dirección de Inés Pérez interpretando Hurgando y buscando encontré noticias y chismes de interés que hoy… le canto yo a usted y Los Retamas, con su fantasía Pintando, Pintando, el mejicano va cantando y sus temas El Iluminado y La Cagaste, pusieron la nota satírica y despertaron risas y aplausos, sembrando el ambiente de buen humor.

La artista Josefina Alemán, una de las mujeres más destacada del panorama musical español y con más de veinte años de trayectoria musical e infinidad de conciertos en teatros y municipios de la geografía española fue la responsable de mantener el ambiente mientras el jurado se retiraba a deliberar. Sobre el escenario, con el particular estilo que la caracteriza, Alemán derrochó voz y estilo, rindiendo homenaje a la música mejicana con algunos de los grandes éxitos del cancionero y temas inolvidables que la hicieron merecedora de la ovación del público al que con su arte, logró incluso levantar de sus asientos.

El jurado de la gala de elección de la Fantasía Gran Dama estuvo presidido por el ilustrador y caricaturista Carlos Manuel Rodríguez Hernández, y en calidad de vocales la licenciada en Bellas Artes Noemí Lorenzo Fernández; las licenciadas en Bellas Artes y restauradoras Isabel Concepción Rodríguez e Isabel Santos Gómez; el gerente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Tedote y empresario, Jorge Miranda Díaz, y la funcionaria municipal Carmen Rosa Navarro Hernández, que ejerció como secretaria con voz pero sin voto.