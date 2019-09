CC en Los Llanos ratifica que ayudas de emergencia se utilizaron de "manera electoralista"

Coalición Canaria (CC) en Los Llanos de Aridane señala que “tras varias semanas recabando información” a fin de “aclarar el asunto del incremento de las ayudas de emergencia en plena campaña electoral, se ratifican nuestras sospechas de utilización de las mismas de manera electoralista”.

El pasado tres de septiembre, indica el portavoz de Coalición Canaria (CC), Francisco Montes de Oca Acosta en una nota de prensa, “la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, en un comunicado manifestó ‘que el Ayuntamiento a principios del presente año, presentó un proyecto a la Dirección General de Políticas Sociales e Inmigración, por el que le fue concedido el día 23 de abril de 2019 a esta Corporación una subvención por importe de 99.688 euros destinados a ayudas de Emergencia Social”.

CC apunta que “es demostrable que tales manifestaciones son completa y rotundamente falsas. No es cierto que la subvención se haya solicitado a principios de año, se solicitó realmente el día veintiséis de abril y menos cierto es que dicha subvención se haya concedido el veintitrés de abril, sino el veinte de junio tal y como consta en el registro de entrada del Ayuntamiento”.

Añade que “en la documentación a la que han tenido acceso los concejales de Coalición Canaria constan dos escritos, uno firmado por la anterior concejala de Asuntos Sociales y otro por la alcaldesa fechados el veintitrés de abril, dirigidos a la interventora municipal comunicándole que la Consejería de Asuntos Sociales le había concedido al Ayuntamiento una subvención destinada al abono de ayudas de emergencia social. De esa manera, faltando a la verdad, le ordenaron a la Intervención la creación de una partida para poder incrementar el ritmo de concesión de ayudas de emergencia en pleno periodo electoral. Es en ese momento en el que quebrantaron la legalidad, ya que para poder crear esa partida tanto la ley como las bases de ejecución del presupuesto municipal contemplan que ese paso no se puede dar hasta que no haya un compromiso firme de aportación, algo que como es obvio no se pudo dar ya que si ni siquiera se había solicitado dicha subvención”.

CC señala que “nuestras sospechas de que el procedimiento no se ajustó a la legalidad se ratifican, en tanto en cuanto desde la Alcaldía o persona delegada se dio una instrucción basada en un supuesto falso a la interventora, así como a los trabajadores sociales que confiando en la veracidad de dicha premisa procedieron a emitir informes de concesión de ayudas bajo tal consigna. Por tanto de lo que dudamos no es de la legalidad de los expediente tramitados por los trabajadores sociales, ni de la profesionalidad de estos trabajadores, nuestra denuncia tiene que ver con la toma de decisiones por responsables políticos con el afán de manipular la realidad de manera interesada en pleno periodo electoral”.

Sostiene que “los hechos demostrados consistentes en manipular la información que se trasladó a los profesionales que confían en la figura de la alcaldesa, utilizándolos como escudos inocentes para cometer sus chanchullos electorales, suponen un motivo suficiente para pedir disculpas no sólo a los profesionales del Ayuntamiento sino a la población de Los Llanos de Aridane por una falta total de escrúpulos al utilizar la necesidad social desde un punto de vista electoralista”.