CC de Los Llanos señala que la auditoria de gestión del presupuesto municipal de 2018 enciende “las luces rojas”

Francisco Montes de Oca, portavoz municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.

Coalición Canarias (CC) en el Ayuntamiento aridanense, en una nota de prensa, señala que la auditoría de gestión presupuestaria de 2018 realizada por el Gobierno de Canarias “refleja que se encienden luces rojas”.

El portavoz municipal de CC en el Consistorio, Francisco Montes de Oca Acosta, apunta que “al margen de los ratios indicadores de salud financiera, lo primero que señala la auditoría es que la carga fiscal sigue creciendo y ha aumentado con respecto al ejercicio 2017”. Añade que “de hecho la recaudación tributaria por habitante pasa de 314 euros en 2017 a 557 euros en 2018, todo ello en un municipio que se encuentra en los mimos niveles de población del año 2007, al haber emigrado más de 1.000 personas, en un municipio con el 25% de tasa de paro y en el que el 23,39% de la población supera los 65 años".

Apunta que “frente a este incremento de la presión fiscal sigue sin retornar el esfuerzo del contribuyente mediante nuevas infraestructuras al tener estancadas las inversiones, entre las que destacan el Parque Cultural de Canarias y el complejo deportivo El Jable. Las inversiones sólo representan el 8% sobre el total del gasto frente al 10% del año 2017. Por otro lado resulta igual de grave que de lo previsto para inversiones solo ejecuten el 26%: tenían 6.100.000 euros y solo invirtieron 1.705.000 euros. No nos pueden seguir diciendo que no hacen las cosas porque no tienen personal, ya que el gasto en este capítulo creció un 10%”.

Por otro lado, agrega, “se evidencia que el gasto corriente por habitante sigue descontrolado, de 824 euros en 2017 pasó a 905 euros; en cifras globales se les fue la mano en 1.451.000 euros frente a lo previsto”.

También refleja que “se han acomodado a la hora de gestionar recursos externos”. Al efecto, indica que “frente al 56% de financiación de proyectos mediante subvenciones obtenido en el año 2017, en el 2018 sólo han llegado al 39%”.

Señala que “esos datos estadísticos se traducen al día a día en las calles de nuestro municipio, en forma de frustración y mucha preocupación, mayormente entre los pequeños y medianos empresarios del municipio, que ven como cada día pagan más impuestos municipales y a cambio no se ve nada nuevo que impulse la economía del municipio”.

En la nota se apunta que “en el último pleno, la pregunta del portavoz de Coalición Canaria ante el dato que refleja que entre los días 28 y el 31 de diciembre del año 2018, se recaudaron 378.000 euros, no obtuvo respuesta de la señora alcaldesa. De la misma manera se quedó sin respuesta que en ese mismo periodo al Ayuntamiento llegaron 2.690.000 euros en concepto de subvenciones procedentes de administraciones supramunicipales”.

Añade que “nada de esto llamaría la atención si no fuera porque desde el día 28 hasta el día 31 de diciembre, todos fueron días inhábiles al coincidir con fechas festivas en las que el Ayuntamiento se encontraba cerrado”.