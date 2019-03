CC de Los Llanos asegura que los pequeños y medianos empresarios “soportan una sobrecarga de impuestos”

Francisco Montes de Oca, candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane.

Francisco Montes de Oca, candidato de Coalición Canaria (CC) a la Alcaldía de Los Llanos de Aridane en las elecciones del próximo 26 de mayo, en una nota se prensa, señala que “no se puede seguir acosando a los pequeños y medianos empresarios” y subraya que “si no hay empresas no hay sector público".

En la nota se apunta que “los pequeños y medianos empresarios del municipio están agotados de lo que consideran un acoso político y una falta de reconocimiento a la función social que realizan”. Añade que “durante los últimos años vienen soportando una sobrecarga de impuestos, que no ven que se revierta en mejoras para el conjunto de la sociedad”. También “lamenta la lentitud y la multitud de trabas que se ponen para facilitar el desarrollo de proyectos empresariales, capaces de generar empleo y agitar una economía estancada”.

“No podemos olvidar que el perfil de la mayor parte de las empresas del municipio, no es el de grandes corporaciones que cotizan en bolsa; son autónomos y pequeños empresarios que a su vez generan la mayor parte de los puestos de trabajo en Los Llanos de Aridane”, añade. El candidato de Coalición Canaria a la Alcaldía, se indica en la nota, “tiene claro que quien va a sacar el municipio del agujero en el que está tras ocho años de gobierno sin proyecto, va a ser el sector empresarial, pero para ello necesitan encontrar en su Ayuntamiento, apoyo y respiro en lugar de obstáculos y ahogo”.

“Entre las ideas que me gustaría llevar a cabo con el objeto de crear un nuevo ambiente de desarrollo económico y social en el municipio, destaca la creación del Día del empresario”, señala. “Bajo ese eslogan planteo la creación de un espacio de debate, de intercambio y exposición de ideas con el objeto de trazar estrategias de desarrollo social y económico en Los Llanos de Aridane. Las conclusiones han de ser evaluadas periódicamente, midiendo la efectividad de las medidas. Eso no lo podemos hacer solos desde la administración con fórmulas magistrales, para lograrlo hay que contar con quien día tras día tiene que enfrentarse al complejo escenario de incertidumbre en el que se ha convertido la actividad empresarial en nuestro municipio”, expone.

“No es justificable bajo ningún concepto”, agrega, “que con las grandes posibilidades que tiene Los Llanos de Aridane, debido al conformismo de quien tiene la responsabilidad de crear un marco atractivo para la inversión privada, vemos como numerosas inversiones, que perfectamente se podrían ubicar en nuestro municipio, recalan en otros ante la pasividad de nuestros dirigentes locales”.

“No sólo se trata de marcarse grandes metas para impulsar la economía del municipio, también resulta primordial propiciar pequeñas medidas que faciliten el día a día de esas pequeñas empresas”, explica. “En ese sentido otra de las quejas que, como candidato a la Alcaldía por Coalición Canaria me transmiten los pequeños empresarios con los que en los últimos meses me he entrevistado, es la falta de valentía que han mostrado los responsables políticos locales, a la hora de luchar contra el daño que supone la competencia desleal. Denuncian que mientras los que están en regla se esfuerzan en cumplir las numerosas normas que les son de aplicación, como las fiscales y laborales, las de seguridad y salud o las de carácter medioambiental, o en su defecto son sancionados, quienes gobiernan y que han de velar para que todos puedan competir en igualdad de condiciones, miran para otro lado ante la competencia desleal”.

Apunta que “desde el punto de vista la fiscalidad municipal, los empresarios reconocen que deben pagar los impuestos que les toque, pero a la vez exigen que dicha aportación le sea devuelta a la sociedad como mejoras de servicios públicos como educación, asistencia social, mejora y mantenimiento de los espacios públicos, nuevas infraestructuras y una buena planificación, algo que consideran que no está ocurriendo en Los Llanos de Aridane”.

Como conclusión, se indica en la nota, el candidato de Coalición Canaria “aspira a que tras las próximas elecciones locales la política deje de perjudicar la fortaleza de la economía municipio y también a cambiar el pesimismo empresarial por ilusión”.