CC de Los Llanos pide al Ayuntamiento que amplíe las terrazas de los bares durante el período de crisis sanitaria para que sea rentable abrir

Coalición Canaria (CC) de Los Llanos de Aridane pide al Ayuntamiento que “amplíe las terrazas de los bares durante este período de crisis sanitaria para que sea rentable abrir”, indica en una nota de prensa. Esta medida, añade, “ya la puso en marcha El Paso a coste cero y está ayudando a los empresarios de estos establecimientos”.

Señala que “el número de bares, cafeterías y restaurantes del municipio de Los Llanos de Aridane que disponen de terraza y que han abierto sus puertas en estos primeros diez días de desescalada no llega ni al 20%. En esta fase se permite colocar hasta la mitad de las mesas para las que se tiene permiso. Los empresarios del municipio con los que hemos contacto, no hacen una valoración positivade los primeros días de apertura. Además de no resultar rentable sacar de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo( a los trabajadores y abrir los negocios”,

“Pedimos a la alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, que otorgue de oficio estas licencias de ampliación y que además agilice los trámites administrativos para otorgarlas tal y como ha hecho el municipio de El Paso. Y que lo haga a coste cero, es decir, sin cobrar las tasas correspondientes en tanto dure esta situación, de modo que se pueda crear algo más de actividad económica en nuestro municipio. Otorgar estas licencias, además dará seguridad jurídica a los establecimientos ante posibles inspecciones”, apunta en la nota el portavoz de CC en el Ayuntamiento, Francisco Montes de Oca Acosta.

“Es el momento de poner en marcha todas las ayudas necesarias para impulsar la actividad económica de Los Llanos, como principal motor económico de la isla, sin perder tiempo. Y para eso, consideramos que el arupo de Gobierno no debe tardar más aprobar medidas de impulso económico para paliar la crisis”, añade

“El momento al que nos enfrentamos”, concluye, “se necesita que el ayuntamiento, como administración pública, sea resolutivo y que se apliquen soluciones a los problemas más inminentes que tenemos sobre la mesa y que son dos, por este orden: salud para las personas, ayudar a los que más lo necesitan y activar la economía y el empleo”.