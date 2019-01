CC segura que “el PP de Los Llanos suspende por tercer año: pierde inversión y asfixia a impuestos a la ciudadanía”

Coalición Canarias (CC) sostiene que “el PP de Los Llanos de Aridane suspende por tercer año” como grupo de Gobierno del Ayuntamiento aridanese. Al efecto, en una nota de prensa, asevera que “se pierde inversión” en el municipio “mientras asfixian a impuestos a la ciudadanía”. En la nota indica que “así lo refleja la auditoría realizada a las cuentas municipales del año 2017, ejercicio en el que el grupo de Gobierno de Los Llanos de Aridane sólo ejecutó el 45% de las inversiones previstas, a pesar de que la aportación media de cada contribuyente pasó de 420 euros por habitante en el año 2016 a 460 euros en el año 2017”.

CC apunta que “de nada sirve el esfuerzo que realizan los contribuyentes que ven como año tras año se incrementa la presión fiscal sobre sus bolsillos, sin que ello revierta en mejoras o en nuevas infraestructuras para propiciar el desarrollo económico y la generación de empleo”.

El año 2017, añade, “el Gobierno local del Partido Popular sigue en la tónica general que lo ha caracterizado durante los tres años de la presente legislatura tal y como reiteradamente viene denunciando Coalición Canaria por la falta de capacidad o de dedicación para gestionar los recursos municipales”.

Subraya que “un año más no ha habido sino excusas, para ocultar la falta de impulso a la hora de desatascar obras tan necesarias para el municipio como el Complejo Deportivo el Jable, el Parque Cultural de Canarias o la residencia para personas mayores. Vemos que a pesar de la necesidad existente en abrir nuevas calles, no se ha abierto ni un sola, no se ha construido un nuevo equipamiento cultural, deportivo o social, no se ha puesto suelo a disposición del Gobierno de Canarias para la construcción de vivienda protegida, el asfalto de los diferentes caminos municipales se ha deteriorado con el paso de los años y requiere de un plan urgente de reasfaltado y así una largo etcétera de promesas incumplidas que ahondan el estancamiento en el que han sumergido al municipio, llevándolo a parámetros de desarrollo del año 2003, tal y como reflejan las bases de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) y del Istac (Instituto Canario de Estadísitica)”.

En la nota de CC se señala que “algo que llama poderosamente la atención de la auditoría es la falta de coincidencia entre el discurso triunfalista del PP a la hora de colgarse medallas como gestores económicos y los datos que se plasman en la auditoría, así se recoge que el Ayuntamiento debe a proveedores entre ejercicios cerrados y el año 2017, más de 3.800.000 euros y ha dejado de recaudar en el mismo periodo más de 14 millones”.

En el año 2018, “la situación se agrava aún más”

CC detalla que “los datos de la contabilidad municipal a 28 de diciembre del año 2108, son aún peores. De un presupuesto de seis millones de euros para inversión sólo ejecutaron realmente un millón cuatrocientos mil euros, es decir 75 euros de cada cien permanecen inmóviles en un municipio que termina el año con más parados que cuando empezó, en el que bajó considerablemente el número de empresas que tributan por el impuesto de actividades económicas y en el que disminuyó el número de licencias de apertura de nuevos establecimientos, tal y como se desprende de los datos contables del ejercicio”.

Asegura que “para enmascarar la merma de actividad, han disparado el gasto en actividades festivas y de ocio, gastando 900.000 euros frente a los 300.000 previstos inicialmente, lo que ha generado un déficit que ha mermado la posibilidad de atender otras necesidades presupuestarias”.

“Falta de dedicación a los asuntos municipales”

“Parte del problema” concluye, “estriba en la falta de dedicación a los asuntos municipales de algunos concejales, que comparten cargos en otras instituciones, a los que dedican toda la prioridad, lo cual provoca largas y permanentes ausencias, relegando a un segundo plano de importancia la gestión del presupuesto municipal y los asuntos de los vecinos de Los Llanos de Aridane”. Por tal motivo, “para Coalición Canaria una persona solo ha de ocupar un cargo y dedicar todo su esfuerzo y dedicación al mismo”.