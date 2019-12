CC presenta enmiendas al presupuesto de Los Llanos y critica la subida de sueldos de los políticos en un 112%

Los concejales de Coalición Canaria de Los Llanos de Aridane han presentado varias enmiendas al Presupuesto General para el año 2020 por un valor que asciende a los 398.000 euros. “Se plantea detraer dicho importe de las partidas de salarios y seguridad social de los políticos destinándolo a la creación de nuevos servicios e infraestructuras municipales que permitan sacar al municipio del estancamiento en el que lo han sumergido durante ocho años de gobierno popular”, señalan.

“Cuando desde el grupo de Gobierno se señala que el presupuesto está centrado en las personas, desde Coalición Canaria nos preguntamos: ¿En qué personas? Pues lo primero que llama la atención del proyecto presupuestario es que las retribuciones y la seguridad social de las personas que componen el grupo de Gobierno se incrementan respecto al año 2019 en 398.000 euros, lo que supone un 112% respecto al año anterior, pasando de costar ambos conceptos 352.000 euros en 2019 a costar 751.000 euros en 2020, por eso reiteramos la pregunta: ¿En qué personas está centrado el presupuesto? Tras la lectura de la propuesta de crecimiento para el año 2020 de los gastos de retribuciones y de seguridad social, llama poderosamente la atención el hecho de que la alcaldesa está haciendo todo aquello que ha criticado”, dicen.

“La otra pregunta que se nos plantea es si ese aumento del número de concejales y de asesores, pasando de nueve personas a quince, cobrando del presupuesto municipal, ha servido de algo. Lo cierto es que no. Remitiéndonos a los datos objetivos del presupuesto de inversiones para el año 2019, hay un total de 77 partidas para actuaciones de diferente tipo y en 37 de ellas no se ha movido ni un papel. De los 8.263.000 euros, que hay para inversión en la anualidad tan solo se han adjudicado 2.749.000 euros, el resto, es decir 5.514.000 euros, se encuentran ociosos. ¿Cuántas empresas y cuántos empleos se podrían haber beneficiado de esos 5.514.000 euros? Como se puede ver, el problema no es de dinero, es de gestión y dedicación”, afirman.

“En primer lugar, presentamos una enmienda de contenido exclusivamente político, sin contenido económico que sin duda alguna va a tener una influencia directa sobre la economía del municipio. Para ello proponemos estudiar la introducción de diferentes bonificaciones fiscales en una serie de ordenanzas, vinculando dichas bonificaciones a la creación de empleo y a la lucha contra el cambio climático. Hablamos de establecer bonificaciones en el Impuesto de Actividades Económicas, en el Impuesto de Construcciones y licencias de apertura, en la ocupación de la vía pública con mesas y sillas y en el canon por la ocupación del suelo rústico”, detallan.

“Por otro lado, se plantean una serie de enmiendas para impulsar el desarrollo del territorio y la actividad industrial, así se propone destinar 45.000 euros para redactar el documento que permita el desarrollo del suelo industrial de Las Rosa y otros 45.000 a dotar de internet el suelo industrial del Callejón de La Gata, aprovechando las obras que se están realizando en la carretera del sur”, añaden.

“Un último bloque de enmiendas va destinadas a mejorar la sostenibilidad social, económica y ambiental del municipio. En este sentido es preciso incrementar en 100.000 euros la partida para compra de terrenos, para destinarlos a la apertura de nuevas calles o a la construcción de viviendas sociales. Continuando con políticas sociales de altura, planteamos destinar 98.500 euros a rehabilitar las antiguas viviendas de los maestros anexas al estadio municipal Aceró, con la gran necesidad de vivienda que existe en nuestro municipio, constituye un insulto a la ciudadanía ver tanta apatía y que se sigue año tras año sin hacer nada para para paliar este problema”, indican.

“Es necesario retomar un plan de obras de mejora de la accesibilidad y supresión de las barreras arquitectónicas en la anualidad 2019, para ello se ha de convocar a los representantes de la Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma (Adfilpa) para diseñar un plan de obras de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en el municipio”, apuntan.

“En la lucha contra el cambio climático hay que pasar de los planes a los hechos, por eso planteamos destinar 45.000 euros al autoabastecimiento energético de los edificios municipales, encargando un proyecto para el conjunto de los edificios y para ejecutar en el año 2020 la primera implantación de paneles solares en algún edificio municipal, con la finalidad de lograr el mayor grado posible de autoabastecimiento energético reduciendo de esa manera el vertido de CO2 a la atmósfera”, proponen.

“Por último, reiteramos la enmienda que ya se hizo el año pasado de destinar 20.000 euros a la redacción del proyecto de plaza y aparcamientos subterráneos junto a la Plaza de Argual. Siempre hemos dicho si a las obras, pero los aparcamientos son necesarios y los hechos nos dan la razón. Si realmente se quiere poner en valor el núcleo central de Argual, aparte de una obra de embellecimiento, es preciso construir aparcamientos”, concluyen.